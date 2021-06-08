В Курске проходит Неделя памяти писателя-фронтовика Евгения Носова

Произведения Евгения Носова широко известны в России Фото: Из архива КП.

С 8 по 14 июня Централизованная система библиотек Курска проводит Неделю памяти писателя-фронтовика Евгения Носова #ЕвгенийНосов_Слово_о_Мастере. Курян и гостей города ожидают различные мероприятия, которые пройдут в онлайн и офлайн форматах.

10 июня в 11.00 в библиотеке нового поколения им. Е.И. Носова стартует Литературный день памяти выдающегося писателя. Многофункциональная зона чтения и общения превратится в литературную гостиную. Вниманию читателей представят страницы книг «Усвятские шлемоносцы», «Красное вино победы», «Травой не порастет» и другие.

Также будет работать экспозиция «Евгений Иванович Носов: грани жизни и творчества». Уникальные документы, среди которых фотографии из семейного архива, альбомы репродукций, рукописи писателя, редкие издания его произведений помогут читателям глубже познакомиться с творчеством Мастера. Здесь же юные куряне смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению маков по рассказу Носова «Живое пламя».

В арт-зале чтения и творчества читатели увидят выставку творческих работ Евгения Носова «Краски родной земли».

В онлайн-формате на официальном сайте Централизованной системы библиотек города Курска (http://mkukcbs.ru/) и аккаунтах учреждения в социальных сетях пройдут:

8 – 14 июня - литературный онлайн-челлендж #КурскЧитает_Мастера.

9 июня - виртуальная выставка «Время читать Евгения Носова».

11 июня - виртуальный арт-альбом «Творчество Мастера глазами детей».

13 июня - виртуальная викторина «По страницам книг Евгения Носова».

14 июня - онлайн-портрет «Евгений Иванович Носов – человек родниковой души».