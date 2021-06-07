Более 40 тысяч детей отдохнут в курских оздоровительных лагерях

С 25 мая стартовала федеральная программа детского туристического кешбэка Фото: Светлана ВОЛКОВА

Летом в регионе открылось 17 загородных оздоровительных лагерей, пять санаториев, 302 пришкольных лагеря и 41 лагерь труда и отдыха.

Первую смену приняли 15 загородных лагерей, в них отдыхает более двух тысяч детей.

Детские оздоровительные учреждения оборудованы видеокамерами, тревожными кнопками, пожарной сигнализацией, на их территории действует пропускной режим. Особое внимание уделяется подбору кадров, их квалификационной подготовке к работе в детских оздоровительных учреждениях, сообщили в администрации региона.

Во всех лагерях проведены акарицидные обработки, они будут дополнительно осуществляться перед каждой сменой.

Лагеря подготовлены к открытию с учетом санитарно-эпидемиологических правил деятельности в условиях рисков распространения COVID-19, разработанных Роспотребнадзором. В этом году сохранятся ограничения: загрузка мест разрешена до 75%, родительские дни и посещения не предусмотрены. Персонал перед каждой сменой будет проходить тестирование на COVID-19.

В детских оздоровительных учреждениях открылись профильные смены: «Спасатель», «Время твоих возможностей», «Чемпион», «Курский доброволец», «Юный витязь – будущее России», «Планета интересных каникул», «К защите Родины готов!» и «Орлята России».

С 25 мая стартовала федеральная программа детского туристического кешбэка. У курян появилась возможность приобретать путевки в детские стационарные лагеря страны на летние смены и получать возврат в размере 50% от оплаченной суммы.

За информацией о приобретении путевки в детские оздоровительные организации Курской области с получением кешбэка необходимо обратиться к администрации лагеря. Контакты лагерей размещены на сайте летокурск.рф, кроме того, их можно уточнить по телефону горячей линии : 54-04-70, добавочные номера 11, 12.