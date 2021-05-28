Глава Липецкой области Игорь Артамонов поздравил военнослужащих с Днём пограничника

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

К ним присоединился глава региона Игорь Артамонов. Он принял участие в торжественном митинге, который прошёл в сквере Пограничников. Руководитель Липецкой области поздравил всех с праздником.

«Это святой праздник для меня и для всех, кто служил на границе. Прошло много лет, но чувства в этот день всегда особенные. Я вижу, что многие из вас сегодня пришли с детьми. Это хороший пример. Спасибо, что учите молодое поколение любить Родину», – сказал Игорь Артамонов.

Глава региона вместе с липчанами возложил цветы к памятному знаку «Пограничникам всех поколений». Общаясь с журналистами, Игорь Артамонов рассказал о своей службе в погранвойсках. Он служил на финской границе, на заставе «Вента» Ребольского погранотряда Краснознаменного Северо-Западного пограничного округа.

«Финская граница – это далеко не курорт, сплошные болота, холод, бездорожье. Но это закаляет, дисциплинирует. Армейские уроки я по сей день использую в жизни и работе. Это, прежде всего, дисциплинированность и обязательный контроль исполнения поручений», – рассказал Игорь Артамонов журналистам.