Металлоинвест – в числе «Лидеров российского бизнеса»

Всего за право называться «Лидером российского бизнеса» боролись 243 крупные компании из 35 регионов России Фото: предоставлено пресс-службой

Победу сразу в трех номинациях во Всероссийском конкурсе «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость – 2020», организованном Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП), одержала компания «Металлоинвест».

Это номинации за «Лучшую практику по обеспечению безопасности работников и контрагентов в условиях распространения коронавирусной инфекции», «За экологическую ответственность» и «За высокое качество отчётности в области устойчивого развития».

Всего за право называться «Лидером российского бизнеса» боролись 243 крупные компании из 35 регионов России различных отраслей промышленности.

Конкурс проводится ежегодно. Его цель - содействовать устойчивому развитию компаний, выявлять лучшие практики и достижения в области устойчивого развития, экологической ответственности, охраны труда и производственной безопасности и определять динамично развивающиеся организации на основе рейтинговых оценок.

Победа Металлоинвеста – закономерный результат направленных действий. Так, с начала пандемии ковид в стране компания своевременно сконцентрировала ресурсы на защите здоровья сотрудников, а также поддержала региональное здравоохранение, направив на это более 3 млрд рублей.

9,2 млрд рубле в минувшем году пошли на природоохранную деятельность. На всех комбинатах, входящих в структуру Металлоинвста были реализованы крупные инвестиционные проекты по модернизации оборудования, сокращению образования отходов и снижению выбросов.

Итоги 2020 года наглядно отражены в едином отчете за 2020 год, который включает Годовой отчет и Отчет об устойчивом развитии. Документ был опубликован в мае этого года.

Обе части Отчета подготовлены на основе международных стандартов Global Reporting Initiative (GRI), здесь присутствуето сквозное раскрытие показателей GRI.

Дополнительно раскрыта часть показателей по методологии Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

Заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова поблагодарила за высокую оценку работы компании:

– Борьба с распространением COVID-19 на предприятиях и в регионах присутствия и реализация мер по дальнейшему сокращению воздействия на окружающую среду стали для нас одними из ключевых направлений деятельности в прошедшем году.

Не менее значима для нас оценка работы по повышению качества и полноты раскрытия информации – это важная для Компании задача, мы сделали значительный шаг вперёд. В опросе заинтересованных сторон по определению содержания Отчета приняло участие рекордное количество респондентов – более 800. Целый ряд данных, в том числе верифицированные показатели по выбросам парниковых газов, представлены впервые.