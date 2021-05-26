ТОП интересных мест Курска, которые нужно посетить с детьми

Одно из самых креативных украшений Курска - памятник «Курская антоновка».

Совсем скоро наступают долгожданные летние каникулы, и наконец-то можно расслабиться, поспать подольше и отдохнуть от уроков и кружков. Однако возникает другая проблема: чем занять детей, чтобы они не проводили все время в гаджетах? Предлагаем родителям составить план интересного, насыщенного и полезного отдыха, ведь в Курске можно найти развлечения на любой вкус и возраст.

Музеи: интересно и полезно

Летом, когда голова не забита уроками и учить ничего не надо, дети гораздо лучше воспринимают информацию и проявляют искренний интерес к истории. В Курском областном краеведческом музее можно заказать познавательную экскурсию, а можно просто побродить по залам и изучить экспонаты самостоятельно. Еще одно место, куда непременно стоит заглянуть всей семьей, - Курский археологический музей. В России это единственное специализированное учреждение такого рода, а многие экспонаты - бесценны. Не забудьте про усадьбу князя Барятинского, где можно прогуляться по старинному дворцу и встретить множество деревьев необычной формы.

Развлечения: парки, театры и цирк

Один из самых популярных и интересных детских парков в городе - парк на улице Перекальского. Можно посетить цирк, где регулярно проходят шоу с дрессированными животными, выступают акробаты, клоуны и жонглеры. Или Курский государственный театр кукол, драмтеатр. Хотите острых ощущений? Добро пожаловать в аквапарк, который удивит изобилием разнообразных горок, бассейнов, детских аттракционов. А можно заглянуть в планетарий и расширить кругозор.

Прогулки:на любой вкус

Если вы уже много где были, просто выберите день и прогуляйтесь по центру города. Сфотографируйтесь у памятника яблоку - огромного яблока высотой два метра, посетите мемориальный комплекс на проспекте Победы и еще раз расскажите детям о Победе в Великой Отечественной войне, прогуляйтесь по знаменитой Красной площади. Время, проведенное вместе, дорогого стоит.

Как повеселиться и не разориться

Отдых, особенно всей семьей, - это прекрасно, но и довольно накладно. Ведь платить приходится не только за билеты в музей, кино или аквапарк, еще нужно где-то перекусить, купить сувениры. Вот несколько полезных советов, которые помогут сохранить деньги.

- Воду и что-нибудь легкое для перекуса - печенье, бутерброды - берите с собой. Много места такие продукты не займут, зато помогут сэкономить.

- Если есть возможность, посещайте музеи и развлекательные детские центры в будни, когда билеты стоят дешевле.

- По возможности передвигайтесь по городу на общественном транспорте. К примеру, взрослые жители Курска до 30 июня могут ездить в городских автобусах, троллейбусах, трамваях, а также коммерческих маршрутках со скидкой. Для этого нужно иметь бесконтактную карту «Мир» любого банка и оплачивать ею проезд. Достаточно приложить бесконтактную карту к валидатору, чтобы сумма разовой поездки списалась с карты сразу со скидкой, размер которой составляет 4 рубля. С одной стороны, экономия небольшая, но только представьте, если вам нужно за один день посетить сразу несколько мест. А ведь кроме этого каждый будний день приходится ездить на работу и обратно. Сегодня в Курской области выдано более 700 тысяч карт «Мир», многие из которых являются бесконтактными. Расплачиваться ими можно не только в общественном транспорте, но и в магазинах, кафе и ресторанах.