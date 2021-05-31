В курской обладминистрации произошли новые перестановки

В Доме Советов - очередные кадровые изменения Фото: Светлана ВОЛКОВА

В структуре администрации Курской области произошли изменения. В связи с переходом на новое место работы должность заместителя губернатора Курской области покидает Вячеслав Берзин, на его место с 1 июня назначается Оксана Крутько, сообщает администрация региона.

Оксана Анатольевна родилась в Курске, закончила Курский государственный университет. Работала в IT-компаниях в Москве, затем вернулась в родной город. В январе 2020 года назначена советником губернатора Курской области, в этом статусе курировала проекты по цифровому развитию региона. В должности заместителя губернатора Оксана Крутько будет также координировать работу комитета цифрового развития и связи Курской области.

Комитет по труду и занятости населения переходит в ведение заместителя губернатора Андрея Белостоцкого. Региональный комитет по экономике и развитию, а также комитет промышленности, торговли и предпринимательства войдут в блок, возглавляемый первым заместителем губернатора Алексеем Смирновым.

При этом комитеты жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК, природных ресурсов, по тарифам и ценам Курской области в должности заместителя губернатора будет курировать Алексей Дедов. Алексей Владимирович работал в администрации Курской области председателем комитета ЖКХ и ТЭК. Временно исполняющим обязанности председателя комитета с 1 июня станет заместитель председателя комитета Александр Мулевин.

Координация работы отдела Администрации Курской области по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав поручена заместителю губернатора Юрию Князеву. Все изменения вступают в силу с 1 июня 2021 года.