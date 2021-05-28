Предприятия Металлоинвеста сократили объема выбросов парниковых газов

Металлоинвест рассматривает климатическую повестку как один из своих приоритетов Фото: предоставлено пресс-службой

На 18-м Металлургическом саммите «Русская Сталь: стратегия роста» Директор по работе с ключевыми клиентами Британского института стандартов BSI Алексей Пикулин вручил директору по стратегии, слияниям и поглощениям Металлоинвеста Юрию Гаврилову заключение об успешном прохождении верификации.

С 2020 года компания BSI аккредитована национальным органом по аккредитации Великобритании UKAS предоставлять услуги по верификации отчетности о выбросах парниковых газов. Сертификация добровольная.

Таким образом данные об объемах эмиссии парниковых газов по всем четырем комбинатам, входящим в состав Металлоинвества, – Лебединскому ГОКу, Михайловскому ГОКу им. А.В. Варичева, ОЭМК им. А.А. Угарова и Уральской Стали - подтверждены на соответствие международному стандарту ISO 14064-1:2018. Отчет о выбросах парниковых газов за 2019 и 2020 годы верифицировал Британский институт стандартов BSI (British Standards Institution).

Юрий Гаврилов подчеркнул, что Металлоинвест рассматривает климатическую повестку как один из своих приоритетов:

– На базе полученной количественной оценки прямых и косвенных выбросов парниковых газов наших производственных площадок мы сформулировали долгосрочные цели и план мероприятий по их достижению, которые легли в основу нашей Климатической стратегии.

В минувшем году произведена полная инвентаризация парниковых газов с включением прямых выбросов от источников Компании (Scope 1), косвенных выбросов от производства закупаемой у сторонних организаций энергии (Scope 2), косвенных неэнергетических выбросов, получаемых при закупке сырья и материалов, и реализации продукции, (Scope 3), а также углеродного следа продукции.

Впервые верифицированные показатели Компании по выбросам парниковых газов были опубликованы в Едином отчете за 2020 год. Сокращение общего объема выбросов парниковых газов в 2020 году по сравнению с 2019 годом составило 2,5 млн тонн CO2-эквивалента.

В целом Металлоинвест стремится к достижению углеродной нейтральности у себя и максимальному сокращению выбросов парниковых газов у своих потребителей к 2050 году.