Курян приглашают на закрытие сезона «Кино в театре»

Курян ждут в кино 23 мая Фото: предоставлено организаторами

В воскресенье, 23 мая, в драмтеатре имени А.С. Пушкина состоится последняя встреча юбилейного XV сезона проекта «Кино в театре». К сожалению, пандемия внесла коррективы в работу всех учреждений культуры, сказавшись и на проведении массовых мероприятий. В прошлом году проект прервался на показе в марте, а возобновился только спустя год в День защитников Отечества 23 февраля 2021 года. Таким образом, нынешний сезон оказался очень коротким: всего три месяца и семь мероприятий, тогда как обычно в год их проводится порядка 18. И если ежегодно проект «Кино в театре» собирает в среднем около шести тысяч зрителей, то в этом году их меньше в два раза, но это при условии 50-ти и 75-процентной заполняемости зала. За все же 15 лет работы проекта с 2006 года состоялось около 200 показов, которые посетили примерно 80 тысяч зрителей, рассказали организаторы.

23 мая курянам предлагают посмотреть спортивную драму «Белый снег» 6+ о спортивном пути известной лыжницы Елены Вяльбе.

- Уважаемые куряне, - записала видеообращение к жителям нашего региона спортсменка. - Я Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России, главный тренер сборной команды России по лыжным гонкам, многократная чемпионка мира и Олимпийских игр. Обращаюсь к вам в преддверии показа фильма «Белый снег» в рамках проекта «Кино в театре», который состоится 23 мая в драматическом театре имени А.С. Пушкина. В основу этой картины легла моя жизнь, моя судьба. В фильме рассказывается о том, как маленькая девочка из далекого дальневосточного города Магадана смогла добиться величайших успехов в спорте. И самый главный успех был на чемпионате мира 1997 года в Норвегии в городе Тронхейме, где я впервые в истории лыжных гонок завоевала пять золотых медалей из пяти возможных. Я думаю, что каждый, кто приедет на этот фильм, сможет понять: любой человек, имея перед собой цель, сможет ее достичь. Я приглашаю вас всех посетить в этот день драмтеатр, насладиться этим фильмом, а по жизни идти только вперед, ставить перед собой цели, ничего не бояться, дерзать, побеждать и утверждаться. Встретимся 23 мая!

В конце фильма, снятом по биографии чемпионки, зрители увидят документальную хронику со спортивных соревнований с легендарной победой спортсменки. А саму лыжницу в детстве в картине сыграла ее восьмилетняя внучка Ангелина.

Кроме кинопоказа, Курский кинофонд приготовил для своих зрителей интересное предсеансовое мероприятие. Фойе драматического театра превратится в спортивно-туристический квест с несколькими тематическими зонами. Инструктор детско-юношеского туризма, а также инструктор по горным лыжам, педагог Курского областного центра туризма, руководитель туристического кружка «Ветер 46» Андрей Лямцев представит водную станцию, где будет учить вязать узлы – морские и не только. Забравшись в байдарку в каске и спасжилете, вы сможете почувствовать себя настоящим туристом-водником. И не забудьте сфотографироваться на память! Может быть, когда-нибудь судьба подарит вам шанс отправиться в сплав по горным алтайским или карельским рекам.

Федерация лыжных гонок Курской области оборудует тематическую зону с лыжным снаряжением – а лыжный спорт, как известно, бывает не только зимним, но и летним. Вспомните хотя бы разрезающие речную гладь водные лыжи или лыжероллеры – последние как раз и представят гостям инструкторы. Для того, чтобы стать спортсменом, нужно быть сильным и выносливым. Станцию по выявлению силачей с гирями и гантелями подготовит Центр детского творчества. А давний партнер и друг проекта магазин «46 котов» познакомит зрителей с настольными играми, которые можно брать с собой в поход.

Начало предсеансовой программы в 12:30.

Билеты в кассе драмтеатра стоимостью 50 рублей за час до мероприятия. Бронирование билетов и коллективные заявки в будни по телефону (4712) 54-76-75.

Мероприятие проводится с учетом всех мер профилактики в условиях 75-процентной заполняемости зала. Просим соблюдать масочный режим.