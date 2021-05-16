В Курске легковушка врезалась в остановку: пострадали трое взрослых и шестилетний ребенок

Фото предоставлено очевидцами.

В Курске легковой автомобиль Hyundai Getz после аварии врезался в остановку общественного транспорта. В результате ДТП травмы получили несколько человек, среди них – шестилетний ребенок. Об этом «КП» рассказали очевидцы 16 мая.

Фото предоставлено очевидцами.

ЧП произошло в 9.40 на пересечении улиц 50 лет октября и проспекта Дружбы. В Hyundai Getz, за рулем которого находилась женщина, влетел ВАЗ 2107. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель отечественной легковушки. Он не пропустил Hyundai. После чего иномарку отбросило на обочину – прямо на остановку, где в это время люди ожидали городской транспорт.

Фото предоставлено очевидцами.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, в ДТП пострадали водитель Hyundai, ее пассажирка и два человека с остановки: шестилетний ребенок и его мама. Все они доставлены по «скорой» в больницу.

– Полиция выясняет все причины и обстоятельства аварии, – прокомментировали в УМВД по региону.