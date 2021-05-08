День Победы-2021 в Курске: парад, возложение и салют

9 мая в 10.00 в Курске у Триумфальной арки состоится военный парад Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В этом году в Курске крупных культурно-массовых мероприятий на День Победы не запланировано. Но военный парад, возложения и салют состоятся.

8 мая в 9:50 в Курске состоится торжественная церемония возложения корзин с цветами к стеле «Героям-курянам» на Красной площади. В 10:20 пройдет возложение венков и цветов на мемориале «Памяти павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» на улице Карла Маркса.

В 12.00 пройдет военный парад в поселке имени Маршала Жукова.

8 и 9 мая в «фронтовой палатке» у Манежа пройдут кинопоказы. Начало сеансов в 13.00. Куряне увидят художественные, документальные и мультипликационные фильмы.

9 мая в 10.00 в Курске у Триумфальной арки состоится военный парад с участием пеших и моторизированных колонн.

Напоминаем, что в 15.00 состоится трансляция онлайн-шествия «Бессмертный полк». Ее можно будет посмотреть на сайте «Бессмертного полка России», ресурсе «Банк Памяти», в онлайн-кинотеатре Okko, а также в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте». Куряне также могут получить ссылку с фрагментом онлайн-шествия в момент прохождения их героя.

9 мая в 22.00 Курске состоится Салют Победы. Фейерверки будут запускать на трех точках - в районе проспекта Победы, в районе улиц Парковая и Союзная.