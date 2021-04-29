В Курской области задержали 85 кило гашиша

В багажнике автомобиля полицейские обнаружили 60 полиэтиленовых пакетов с наркотиком Фото: УМВД России по Курской области.

Сотрудники ГУНК МВД России совместно с коллегами из регионов пресекли деятельность преступного сообщества наркоторговцев, сообщила руководитель пресс-службы УМВД России по Курской области Лилия Каменева.

В банде было нескольких подразделений

- Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из города Санкт-Петербурга, Курской и Белгородской областей задержали участников преступного сообщества, занимавшегося незаконным оборотом наркотиков в особо крупном размере, - пояснили в УМВД региона.

По предварительным данным, наркотики преступники поставляли в Россию из-за рубежа и распространяли их в разных регионах страны.

Банда состояла из нескольких структурных подразделений, функции которых были четко разграничены. Наркодилеры тщательно соблюдали меры конспирации и проходили специальные инструктажи.

Полиция работала по раскрытию преступления совместно с Росфинмониторингом и банковскими структурами. В итоге полицейские вышли на след участников московской и петербургской ячеек криминального сообщества, а также установили личности его лидеров.

Мешки с гашишем прятали в баке для воды

- В апреле этого года в ходе реализации оперативной информации, собранной ГУНК МВД России, сотрудники Госавтоинспекции на трассе в Медвенском районе Курской области остановили два автомобиля. В багажнике одного из них полицейские обнаружили 60 полиэтиленовых пакетов с веществом, которые были спрятаны в баке для воды. Согласно заключению эксперта это был гашиш общей массой более 85 кило. Вторая иномарка использовалась злоумышленниками для разведки и прикрытия транспортировки нелегального груза.

При силовой поддержке спецподразделения «Гром» задержаны трое подозреваемых – водители и пассажир остановленных иномарок.

По имеющимся сведениям, соучастники забрали наркотики из тайника, оборудованного в лесу в Белгородской области. Товар предназначался для дальнейшего сбыта на территории Московского региона, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Из тайников изъяли таблетки, капсулы с масляной субстанцией и картриджи для вейпов

Оперативники предполагают, что задержанные выполняли функции межрегиональных курьеров, фасовщиков и кладовщиков. По местам их жительства, а также в арендуемом частном доме в городском округе Чехов Московской области полицейские провели обыски. В кладовке дома обнаружили брикеты с кокаином массой более 16 кило, а также банки с гашишным маслом весом свыше двух кило. Кроме того, изъято более 50 листов-марок, которые направлены на экспертизу для возможного выявления на них следов наркотиков.

- В результате дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в Санкт-Петербурге и Ленинградской области задержали еще двоих граждан. Один из них по версии следствия возглавлял местную ячейку сообщества, второй оборудовал тайники в автомобилях. При обысках у них изъято три кило кокаина и более десяти кустов предположительно наркосодержащих растений.

В нескольких районах Московской области в лесных массивах полицейские обнаружили еще более 10 закладок, сделанных сообщниками. Из тайников изъяли свыше 50 тысяч таблеток, более 450 капсул с масляной субстанцией, более двух тысяч картриджей, заправленных жидкостью, для так называемых вейпов. Все изъятое исследуют эксперты, - добавила Ирина Волк.

Следственным управлением УМВД России по Курской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1, частями 1 и 2 ст. 210 Уголовного кодекса Российской Федерации. Троих задержанных взяли под стражу.

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех участников сообщества, каналов поставки наркотиков и задержание организаторов противоправной деятельности, которые объявлены в федеральный розыск.