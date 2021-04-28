На предприятиях компании совершенствуются управление и коммуникации в сфере ОТиПБ Фото: предоставлено пресс-службой

Итоги трансформации системы охраны труда и промышленной безопасности в компании «Металлоинвест» обсудили в ходе круглого стола «За здоровье и безопасность». Участие в нем приняли руководство Управляющей компании, предприятий, подразделений, а также специалисты по охране труда.

Генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев напомнил, что 2021 год объявлен в Компании годом производственной безопасности:

- Внедряются новые технологии безопасного труда, реализуются программы газовой и транспортной безопасности. Ключевой фактор безопасности - формирование культуры нетерпимости к рискам производственного травматизма. Эта задача имеет для нас высочайший приоритет.

На Лебединском ГОКе в рамках мероприятия прошел тренинг «Охота на риски», разработанный международной компанией Tactise. В рамках тренинга идет обучение снижению числа ЧП путем выявления и устранения рисков на территории предприятия.

Андрей Черепов, заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды, отметил, что сейчас Металлоинвест находится в активной стадии качественных изменений, цель которых - переход на новый уровень культуры безопасности:

– В первом квартале 2021 года на предприятиях Компании уже реализован ряд мероприятий, нацеленных на достижение заявленных целей. Основополагающий момент - актуализация Кардинальных требований охраны труда. Соблюдение этих правил является обязательным не только для наших сотрудников, но и представителей подрядных организаций.

На предприятиях компании совершенствуются управление и коммуникации в сфере ОТиПБ. Проводится анализ производственных процессов, разработаны дорожные карты по устранению проблемных зон. В случаях, где требовалось немедленное реагирование, запущены программы изменений «90 дней».

При подведении итогов первого квартала принято решение увеличить число приоритетных мероприятий. К газовой и транспортной безопасности, управлению подрядными организациями добавятся программы в области технического обслуживания и ремонтов, повышению энергобезопасности, безопасности зданий и сооружений, подземных работ.