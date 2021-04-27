Детский технопарк в Курске расширится

Обучение в "Кванториуме" бесплатное Фото: Светлана ВОЛКОВА

«Кванториум», который работает на базе Областного центра развития творчества детей и юношества, к началу нового учебного года переедет в другое помещение, сообщили в администрации региона.

Детский технопарк расположится на улице Карла Маркса, сейчас там идет капитальный ремонт.

«Кванториум» создан в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование».

Обучение в детском технопарке бесплатное и проходит по шести квантам:

- «Промробоквантум» помогает освоить разработку алгоритмов управления и встраиваемого программного обеспечения;

- на «Гео-квантуме» дети строят 3D-города, решают задачи, связанные с экологией, историей, городской средой и сельским хозяйством;

- «Дополненная и виртуальная реальность» учит создавать анимированные трёхмерные модели, программировать, разрабатывать симуляторы игр и приложения;

- «Аэроквантум» посвящен задачам пилотирования летательных аппаратов и программирования основных траекторий полёта;

- «Биоквантум» - это освоение методов изучения биологических объектов, работа на современном оборудовании в условиях лаборатории и живой природы;

- «Хайтек» - это мастерские для проведения практических занятий, опытов, экспериментов; здесь будут работать на 3D-принтерах, станках, паять и собирать электронные устройства.

В новом помещении предусмотрят площади под коворкинг, лекторий, шахматную зону, интерактивный музей наук, зал для предквантумного обучения, зону отдыха и ожидания родителей и детей.

- В технопарке ежегодно проходят обучение больше тысячи детей в возрасте от 10 до 18 лет. Что важно: занятия бесплатные, за счет областного бюджета. Такие современные востребованные направления дополнительного образования помогают ребятам не только получить новые знания, но и, возможно, определиться с будущей профессией. Ремонтные работы проводятся в соответствии с утвержденным дизайн-проектом, у учеников и преподавателей появится уютное, подходящее по всем параметрам помещение, - отметил заместитель губернатора Александр Чуркин.

В Курской области работает несколько таких технопарков. В областном центре он сейчас расположен на улице Урицкого, в отдельном здании технопарк работает и в Железногорске, а в районах это мобильные «Кванториумы» на базе общеобразовательных школ.