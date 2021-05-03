Под Курском шестилетний ребенок сел за руль и случайно задавил свою маму

Место аварии Фото: УМВД России по Курской области.

Страшный случай произошел 2 мая под Курском. Семья из райцентра Курской области Щигры приехала на Пасху на местное кладбище. ВАЗ, за рулем которого был глава семьи, оставили рядом на автостоянке. В салоне авто в момент трагедии по предварительным данным был только шестилетний сын водителя.

О подробностях ДТП рассказала руководитель пресс-службы УМВД региона Лилия Каменева:

- По предварительным данным, шестилетний мальчик был один в салоне ВАЗ 21074. В замке зажигания оставался ключ. Ребенок повернул его, и машина поехала назад.

То, что ВАЗ начал двигаться, увидела 27-летняя мать ребенка, которая в этот момент стояла на улице. По всей видимости, женщина испугалась и попыталась руками удержать автомобиль, чтобы он не врезался в рядом стоящий "Ниссан Мурано". Но сделать это ей не удалось - мать ребенка зажало между двумя автомобилями.

Пострадавшую женщину доставили в Щигровскую районную больницу, но спасти ее, к сожалению, не удалось. Полиция выясняет обстоятельства этого жуткого происшествия. В частности, все подробности ДТП.

- СУ СК России по Курской области также проводит проверку случившегося. В частности, выясняем, почему водитель оставил ключ в замке зажигания, - добавила КП помощник руководителя СУ СК региона Наталья Зарубина.