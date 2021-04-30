На праздники в Курске перекроют движение

Некоторые улицы будут перекрыты из-за репетиции парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Фото: Светлана ВОЛКОВА

4, 5 и 7 мая в Курске пройдут репетиции парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в администрации региона.

В связи с этим, 4 мая будет прекращено движение транспортав с 10.00 до 13.00 по проспекту Победы на участке от УГИБДД (ул. К.Маркса, 101) до ТЦ «Триумф» и по улице К.Маркса на участке от ТЦ «Триумф» до поворота на ТЦ «Метро».

5 и 7 мая с 10.00 до 13.00 движение транспорта временно ограничат по проспекту Победы на участке от УГИБДД (ул. К. Маркса, 101) до ТЦ «Триумф» и по улице К. Маркса на участке от ТЦ «Триумф» до поворота на ТЦ «Метро» по правой полосе движения от въезда на Северное кладбище до поворота на ТЦ «Метро».

Двухстороннее движение автомобильного транспорта будет организовано по левой полосе улицы К. Маркса от въезда на Северное кладбище до поворота на ТЦ «Метро».

9 мая движение будет временно ограничено с 8.00 до 12.00 по проспекту Победы на участке от УГИБДД (ул. К. Маркса, 101) до ТЦ «Триумф» и по улице К. Маркса на участке от ТЦ «Триумф» до поворота на ТЦ «Метро» по правой полосе движения от въезда на Северное кладбище до поворота на ТЦ «Метро». Также, в это время будет ограничено движение со стороны автомобильной дороги М2 Крым (северный въезд) до дома № 101 по улице К.Маркса с пропуском общественного пассажирского транспорта

Двухстороннее движение автомобильного транспорта также будет организовано по левой полосе улицы К. Маркса на участке от въезда на Северное кладбище до поворота на ТЦ «Метро».

В эти дни - 4, 5, 7 и 9 мая – движение пассажирского транспорта будет организовано из центра города в сторону жилого района Северный и обратно через улицы Светлую и Фестивальную.

На легковом автотранспорте объехать улицу К. Маркса и Светлый проезд можно будет по улицам Дубровинского, Гудкова и Фестивальной.

Также, 9 мая с 19.00 до 22.00 у центра досуга «Родина» (ул. Менделеева,31), для проведения мероприятия будет перекрыто движение транспорта.