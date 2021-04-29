ТОП мест для отдыха в Курской области, которые можно посетить на майские праздники

В Курской области множество мест для отдыха Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Неожиданно длинные майские праздники – это отличная возможность не только выспаться, поработать на даче и посмотреть любимые фильмы. Но и прекрасный повод сменить обстановку, отправившись на отдых на одну из туристических баз Курской области.

База отдыха «Цветов лес»

База отдыха «Цветов лес» расположена на окраине Курска на полуострове реки Сейм. Гостей здесь ждут уютные домики с благоустроенными номерами и беседки для отдыха. На территории базы есть пляж, подогреваемый бассейн, спортивные площадки. Работает прокат лодок и катамаранов. Можно с удовольствием порыбачить, а собравшись компанией - поиграть в лазертаг.

Как добраться

База «Цветов лес» расположена по адресу: город Курск, улица 1-я Гуторовская, 62. Координаты: 51.688851, 36.074851.

Парк-отель «Песчаный»

Под Железногорском в живописной лесопарковой зоне, на берегу озера расположен парк-отель «Песчаный». Любители комфортного отдыха могут поселиться в коттеджах, выполненных в скандинавском стиле, а для любителей «дикого» отдыха разбит палаточный лагерь. В озере можно купаться и ловить рыбу. На территории «Песчаного» имеется мини-зоопарк, велосипедные дорожки и спортивные площадки.

Как добраться

Парк-отель находится около села Михайловка. Координаты: 35.414885, 52.221532.

База отдыха «Троица»

База отдыха «Троица», расположенная в Курском районе, – отличное место для любителей рыбалки и комфортного отдыха на берегу водоема. В домиках имеются все условия для комфортного проживания. На территории есть беседки для барбекю, баня, кафе, спортивные площадки, прокат лодок. Работает мини-зоопарк.

Как добраться

База отдыха находится в 30 километрах от Курска в селе Троица. Ехать лучше по щигровской трассе до Отрешково, там повернуть направо. Через 3,2 км после указателя «Троица» повернуть налево и по грунтовой дороге доехать до камышей - окраине пруда. Координаты: 51.755969, 36.572787.

Рахоль

Еще одно популярное место для комфортного отдыха в Курской области – база «Рахоль» в селе Дичня. Она расположена в живописном сосновом лесу на берегу озера. Гости размещаются в комфортных номерах в отеле или в уютных домиках. На базе есть небольшой пляж, площадки для активного отдыха, сауна, бассейн. Организованы конные прогулки.

Как добраться

База расположена в Курчатовском районе в селе Дичня, в 40 километрах от Курска. Ехать нужно по курчатовской трассе, проехать поворот на базы Дичня и Дубки, а на следующем – повернуть направо. На первой развилке выбирайте правую дорогу, а на следующей – левую. Координаты: 51.688643, 35.754585.

Этнографический комплекс «Хутор Песочное»

Хутор Песочное - уникальная в своем роде этнографическая деревня в Курской области. В местных отреставрированных домиках сохранили стиль русской деревни. Здесь можно насладиться нетронутой природой, поспать на печи, отведать блюда русской кухни, приготовленные из натуральных продуктов. В хозяйстве – птичник, козы и лошади, есть большой огород. Желающие могут приобщиться к хозяйству, обучиться гончарному и ткацкому ремеслам.

Как добраться

Хутор Песочное расположен в Медвенском районе Курской области, в 45 километрах от Курска. Координаты: 51.501252, 35.806326.