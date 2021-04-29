Курская Коренская ярмарка 2021: как мероприятие пройдет в этом году?

- Главная задача - провести Коренскую ярмарку в обновленном формате и сделать ее зрелищной, - считает губернатор Роман Старовойт Фото: Светлана ВОЛКОВА

Частично изменится расположение будущих выставочных площадок, мест для парковок, культурных и спортивных мероприятий Курской Коренской ярмарки, сообщили в администрации региона.

- Спортивные состязания планируется проводить по соседству с выставкой сельхозтехники и животных на въезде в поселок. Там сделают масштабную полосу препятствий «Тропа богатыря». Новую площадку организуют на улице Советской для деловых приемов и Всероссийского Форума по промышленному туризму. Он пройдет при поддержке Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Минпромторга России. Курская область определена пилотным регионом для развития промтуризма, - рассказали в Доме Советов.

Идет поиск места для проведения праздника карагодной пляски «Тимоня-fest», на который приглашено более 15 коллективов. Быстровозводимые павильоны по традиции разместятся на главной выставочной площади. Их будет четыре. Рядом - зона для развлечения детей, фуд-корты и основная сцена.

Уже определено восемь парковок для гостей и участников ярмарки. Между ними и центральными площадками мероприятия будут курсировать автобусы. Увеличиат количество мест для машин до трех тысяч. Благоустроить местечко Свобода планируют с применением дизайн-кода.

Утвержден брендбук мероприятия. На сувенирной и рекламной продукции разместят элементы традиционных курских орнаментов и вышивки крестиком.

Как всегда будет насыщенной программа Коренской ярмарки, которая запланирована с 1 по 4 июля. Впервые ее официальное открытие состоится не в субботу, а в пятницу – сразу после Крестного хода с иконой Божией Матери «Знамение» Курская Коренная. Завершить четырехдневное мероприятие предполагается награждением лауреатов ярмарки.