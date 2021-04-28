ТОП неизвестных мест Курской области, которые нужно посетить на майских праздниках

В Курской области множество природных достопримечательностей Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Курян ждут длинные выходные, и многие уже задумываются о том, как провести майские праздники максимально интересно, куда съездить и что посмотреть. «КП» нашла малоизвестные, но живописные места в Курской области, где можно отдохнуть душой наедине с природой и сделать отличные фотографии.

Зеленый тоннель под Курчатовом

В сорока километрах от Курска под Курчатовом находится созданный природой удивительный тоннель, по которому проходит старая железнодорожная ветка. Исторических данных об этом сказочном местечке нет, но равнодушным оно никого не оставит. Приехавшие сюда на майские праздники туристы смогут сделать живописные фотоснимки.

Как добраться

Добраться до тоннеля не сложно. Он находится у деревни Сопеловка Курчатовского района, координаты: 51.540321, 35.574464. Дорога до места хорошая, нужно доехать до переезда, а затем по шпалам дойти до арки.

Матвеевский водопад

В Золотухинском районе недалеко от деревни Матвеевка находится так называемый Матвеевкий или Барановский водопад. Когда-то это сооружение из больших каменных блоков построили для защиты ближайших сел от затопления. Местные жители приписывают водопаду и целительные свойства. Падающая с высоты пяти метров вода и живописные окрестности придутся по душе любителям природы.

Как добраться

Расстояние от Курска до Матвеевки составляет порядка 60 километров. Доехать можно на автомобиле по трассе Курск – Поныри примерно за час. Координаты на карте: 52.042164, 36.428880.

Гуровский водослив

Курская область отличается равнинным ландшафтам, но благодаря советским инженерам на ее территории находится не один водопад. Гуровский водослив расположен в Советском районе в селе Нижнее Гурово. В прошлом веке объект возвели в виде звезды на реке Расховец для рыбоводных целей. На Крещение водослив превращается в купель, а в теплое время года около него собираются местные рыбаки. Кстати, в деревне можно заглянуть и в старинный храм Рождества Пресвятой Богородицы.

Как добраться

От Курска до села Нижнее Гурово 120 километров, координаты N 51° 55' 37.9344" E 37° 38' 48.318". Доехать можно примерно за два часа по щигровской трассе.

Озеро Фитиж

В 15 километрах от Льгова находится живописное озеро Фитиж – природный памятник региона. Озеро имеет изрезанную вытянутую форму, его протяженность составляет более трех километров. Вода в озере чистая и прозрачная, в водоеме водится много рыбы. Берега необыкновенно живописны, северный берег украшает дубово-осиновый лес. На сельском кладбище села Фитиж расположен склеп помещика Стремухова, 1910 года постройки – объект культурного наследия Курской области.

Как добраться

От Курска до села Фитиж примерно сто километров, координаты: 51.686489, 35.145534. Добраться можно на автомобиле за полтора часа.

Сад ««Ландизайн»

Под Курском рядом с поселком Верхняя Медведица на площади один гектар раскинулся живописный ландшафтный сад. В рукотворном уголке, созданном одной семьей, произрастает огромное количество декоративных растений, в том числе и водных. На территории сада установлены лавочки и беседки. Здесь можно прекрасно провести время – погулять по тропинкам, выпить ароматного травяного чаю и сделать удивительные фотографии.

Как добраться

Сад расположен в СНТ 1 Мая, рядом с поселком Верхняя Медведица, всего в 20 километрах от Курска. Координаты: 51.84131, 36.06554.