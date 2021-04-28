Под Курском ввели карантин по бруцеллезу

Болезнь может передаваться от животного человеку Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Касторенском районе у домашней собаки обнаружен бруцеллез, сообщили в администрации региона. Болезнь подтверждена исследованиями, проведенными в государственной ветеринарной лаборатории.

С 9 апреля в поселке Новокасторное введен карантин. В эпизоотическом очаге – месте содержания больного животного - введены запреты на:

- визиты посторонних лиц, кроме сотрудников ветслужбы;

- ввоз и вывоз животных;

- заготовку и вывоз кормов, с которыми могли контактировать больные животные;

- получение приплода от больных животных;

- вывоз инвентаря;

- въезд и выезд транспорта.

В поселке также ввели запрет на проведение сельскохозяйственных ярмарок, выставок, связанных с перемещением и скоплением животных.

- Владельцу и контактирующим с больной собакой нужно обратиться в медучреждение и сдать анализ на бруцеллез. Это опасное заболевание может передаться от животного человеку. Забор проб у животных должны производить только специалисты госветслужбы, а выполнять исследования - только в ветеринарных учреждениях, имеющих соответствующую аккредитацию, - пояснил и.о. начальника управления ветеринарии Курской области Андрей Мосолов.

В Касторенском районе разработан план мероприятий по ликвидации эпизоотического очага бруцеллеза животных и предотвращению распространения заболевания. Специалисты ветуправления следят за соблюдением ограничений. Кроме того, ветеринары проводят в поселке переучет животных и берут пробы для исследования.