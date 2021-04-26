В Курске пройдет благотворительный показ фильма "Зоя"

Фильм покажут в драмтеатре 9 мая Фото: Светлана ВОЛКОВА

В честь празднования 76-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне Курский кинофонд проводит благотворительный показ военной драмы «Зоя» 12+ для социально незащищенных курян. Мероприятие пройдет в рамках культурно-просветительского проекта «Кино в театре» в драматическом театре им. А.С. Пушкина 9 мая в 13:00.

- На кинопоказ приглашаются малообеспеченные, неполные и многодетные семьи, сироты, дети, находящихся под опекой, пожилые одинокие люди, инвалиды, ветераны, дети войны. Для получения бесплатных пригласительных билетов просьба предоставить коллективную заявку (не более десяти человек от учреждения) на электронную почту kurskkinofond@mail.ru с пометкой в теме письма: «9 мая», - рассказали организаторы.

Фильм рассказывает о судьбе первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Идея картины была озвучена в 2016 году министром культуры России, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским. Съемки проходили при финансовой поддержке Министерства культуры Российской Федерации, а также был организован сбор пожертвований.

Осень 1941 года. Вчерашняя школьница Зоя Космодемьянская уходит добровольцем в диверсионную школу. Ее партизанский отряд попадает в засаду, а девушка схвачена немцами при попытке поджечь сарай. Допросы и пытки ни к чему не привели. Она не сказала ничего, что могло бы сорвать выполнение заданий другим группам. Немцы не смогли узнать даже ее настоящее имя. Эта жертва не стала напрасной. Подвиг Зои воспламенил миллионы сердец и помог нашим солдатам дойти до Берлина.

Кинопоказ проводится с учетом всех мер профилактики в условиях 75-процентной заполняемости зала.

Вход по пригласительным билетам. Справки по телефону 52-98-20 с 8:00 до 17:00.