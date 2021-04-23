В "Кино в театре" разыграют лотерею призов

Мероприятие пройдет в драмтеатре Фото: Светлана ВОЛКОВА

Проект «Кино в театре» завершает апрель фильмом о любви к дому и к тем, кто рядом. В это воскресенье, 25 апреля, в 13.00 Курский кинофонд приглашает зрителей в драмтеатр на трогательную комедию Сарика Андреасяна «Гудбай, Америка!», 12+. Где бы мы ни находились, Родина всегда с нами. «Они уехали из России, а она из них — нет», - гласит слоган картины.

По данным ООН, за границами страны проживает более 10 миллионов эмигрантов из России. А по опросу «Левада-центра», 53% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет хотят уехать из страны. Чтобы остановить их и вернуть домой кого-то из тех, кто уже уехал, и снял свой новый фильм Сарик Андреасян. В рабочем варианте он назывался «Родина». У картины звездный актерский состав: Дмитрий Нагиев, Владимир Яглыч, Елизавета Моряк, Юрий Стоянов, Лянка Грыу, Надежда Михалкова, Грант Тохатян, Ирина Темичева, Екатерина Васильева, Микаэл Арамян, Добромир Машуков, Елена Валюшкина, Ольга Тумайкина, Себастьян Сисак, Семен Трескунов, Семён Стругачев.

Сюжет фильма «Гудбай, Америка» состоит из нескольких независимых сюжетных линий, которые в итоге пересекаются в финале картины.

Виктор Сергеевич едет в Америку в гости к дочери и с ужасом обнаруживает, что его внук Пол хоть и говорит по-русски, но не понимает простых вещей, знакомых каждому мальчишке в России. Неунывающий Армен пытается закрепиться в США, постепенно постигая все прелести фиктивного брака. Для давно обосновавшейся в Штатах Юли неожиданной проблемой становится невозможность найти правильно приготовленную гефилте фиш. Не так давно переехавший в Америку Игорь всячески старается откреститься от своего русского прошлого, называя себя Джейсоном. Казалось бы, совершенно разные люди с совершенно непохожими проблемами, но способный решить любую проблему авантюрист Григорий доказывает, что это не так. Все герои страдают от одного недуга – пытаются забыть о своих корнях, упуская нехитрую истину: можно уехать из России, но нельзя перестать быть русским.

На сцене выступит солист, концертмейстер группы баянов оркестра русских народных инструментов им. Виктора Гридина Сергей Сидоров. Посмотрев фильм, гости проекта поймут, почему выбор пал на баяниста.

Перед показом в фойе драматического театра можно будет сфотографироваться в стильной фотозоне, погрузившись в атмосферу русской природы и получить свое фото в группе Курского кинофонда в понедельник. А также поучаствовать в лотерее призов от партнеров проекта - пиццерии, семейного фотографа и парка аттракционов.

Призы:

- купон на 300 бонусов в Семейный парк аттракционов Play Ventura;

- сертификат на пиццу «Мафия»;

- пригласительный на две персоны на показ фильма «Зоя», который состоится 9 мая в рамках проекта «Кино в театре»;

- кружка с логотипом Курского кинофонда;

- и главный приз - фотосессия от Ольги Бочаровой https://fotograf-bocharova.ru/.

Билеты в кассе драмтеатра стоимостью 50 рублей за час до мероприятия. Бронирование билетов и коллективные заявки в будни по телефону (4712) 54-76-75.

Мероприятие проводится с учетом всех мер профилактики в условиях 75-процентной заполняемости зала. Просим соблюдать масочный режим.