На МГОКе прошла конференция по развитию кооперационных связей

Компания заинтересована в развитии промышленности в регионе, а также в максимальной кооперации с местными производителями Фото: предоставлено пресс-службой

Конференция по развитию кооперационных связей с предприятиями Курской области прошла на Михайловском горно-обогатительном комбинате имени А.В. Варичева. В ней участвовали представители Компании, администрации Курской области и предприятий региона.

Компания заинтересована в развитии промышленности в регионе, а также в максимальной кооперации с местными производителями и поставщиками услуг, пояснили в Металлоинвесте. Так, Михайловский ГОК осуществляет закупки по 58 направлениям.

К примеру, в регионе МГОК покупает резинотехнические и пластмассовые изделия, технические ткани, машины и оборудование, спецодежду, строительные материалы, мебель, хозтовары.

С принципами делового сотрудничества познакомились участники конференции. Во главе угла здесь - использование прозрачных процедур выбора поставщиков, минимизация рисков и экономическая целесообразность.

Управляющий директор Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева Антон Захаров сказал:

- Сообщество сильных, конкурентоспособных партнеров – одна из ключевых составляющих в реализации масштабных планов компании и устойчивого социально-экономического развития региона.

По словам губернатора Курской области Романа Старовойта, только в прошлом году более 50 курских предприятий поставили Михайловскому ГОКу товаров и услуг на сумму 535 млн рублей.

- В ходе реализации новых масштабных инвестиционных проектов возможности кооперации станут еще более значимыми. Строительство нового завода ГБЖ мирового уровня с объемом инвестиций 40 млрд рублей в Железногорске – новая ступень для экономики региона. Это сохранит финансовые ресурсы внутри области, даст толчок к развитию малого и среднего бизнеса региона, - отметил губбернатор.

Также участники конференции познакомились с приоритетами Стратегии качественных изменений Металлоинвеста и программой комплексного развития Михайловского ГОКа.

Так, планируется, что Михайловский ГБЖ станет одним из якорных резидентов создаваемой в Железногорске особой экономической зоны «Третий полюс».

Налоговые поступления от резидентов ОЭЗ помогут привлечь дополнительные средства в социальную сферу, программы благоустройства, транспортную инфраструктуру города. Планируется, что в Курской области появится около 650 дополнительных рабочих мест.