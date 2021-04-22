В Курском драмтеатре покажут премьерный спектакль

Предпремьерный показ состоится 23 апреля Фото: Светлана ВОЛКОВА

Премьерный спектакль "Хорошенькая", который по своему сюжету отдаленно напоминает фильм Эльдара Рязанова "Жестокий романс" по пьесе Александра Островского "Бесприданница", куряне смогут увидеть уже 24 и 25 апреля. А предпремьерный показ состоится 23 апреля.

Место действия - Кисловодск, курорт начала 20 века Фото: Светлана ВОЛКОВА

Кисловодск. Курорт начала 20 века. Прогуливающиеся пары, насыщенный пьянящий воздух, пропитанный любовью и возможностями. И кого мы здесь видим? Что за лица? Семейные пары из провинции, скучающая интеллигенция из Санкт - Петербурга: художники, писатели, публицисты, поэты, светские львицы и просто уличные зеваки. Каждый новый сезон готовит для отдыхающих новые приключения, на курорте можно не только подлечиться, но и завести новые знакомства.

Каждый новый сезон готовит для отдыхающих новые приключения Фото: Светлана ВОЛКОВА

И вот последняя новость: курорт увлечен Сашенькой Орловой, которая приехала вместе с мужем немного развеяться и наладить отношения, но все пошло по другому сценарию: она окончательно разорвала с мужем, и как ей кажется, она обрела новую семью и встретила настоящую любовь. И она легко прощается со своей прошлой жизнью…

Спектакль поставила московский режиссер Фото: Светлана ВОЛКОВА

Над спектаклем работали: режиссер – постановщик - Виктория Доценко (г. Москва), ассистент режиссера - Сергей Малихов, художник-постановщик - лауреат Государственной премии России Александр Кузнецов; художник по костюмам – Маргарита Рузанова, художник по свету - Борис Михайлов (г. Ростов – на - Дону), балетмейстер – заслуженная артистка России Галина Халецкая.

На сцене - хорошо знакомые курскому зрителю актеры Фото: Светлана ВОЛКОВА

В спектакле заняты: заслуженные артисты России Эдуард Баранов, Людмила Мордовская, Елена Петрова; артисты: Александр Аве, Дмитрий Баркалов, Вероника Богдель, Юлия Высочиненко и другие.