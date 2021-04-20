Экскаватор-гигант приступил к работе в карьере МГОКа

Экскаватор оснащен современными системами безопасности и контроля опасных зон Фото: предоставлено пресс-службой

Четвертый 20-кубовый экскаватор ЭКГ-20 начал работы в карьере Михайловского горно-обогатительного комбината им. А.В. Варичева. Гигант работает в связке с другой мощной техникой - 220 и 240-тонными БЕЛАЗами на добыче и транспортировке горной массы.

Экскаватор оснащен современными системами безопасности и контроля опасных зон. Это камеры обзора по периметру с системами ночного видения, мощные светодиодные прожекторы, автономная система автоматической смазки, датчики нагрева узлов и механизмов, системой пожаротушения. В кабине машиниста есть системы климат-контроля и шумоподавления, а также антивибрационное кресло.

Начальник экскаваторного участка №3 в карьере Михайловского ГОКа Дмитрий Козырев рассказывает, что большой объем ковша и, соответственно, высокая производительность позволяют новому экскаватору обслуживать два перегрузочных пункта в карьере:

- За смену ЭКГ-20 грузит в среднем 18 тысяч тонн породы. Планируем в дальнейшем повысить эффективность производственного процесса, организовав двухстороннюю погрузку: самосвалы будут подъезжать к горной машине по очереди справа и слева, что позволит сократить время ожидания большегруза.

Передовая техника закуплена в рамках инвестиционной программы Металлоинвеста с целью обновлению парка горнотранспортного комплекса. В этом году на комбинат поступили и уже работают два БЕЛАЗа грузоподъемностью 240 тонн и бульдозер Shantui SD52-5. До конца года парк пополнится современным погрузчиком Caterpillar, буровым станком СБШ-250, самоходной буровой установкой и тепловозом.