"Чистые игры" состоятся в Курске

Половина собранного добровольцами мусора идет на переработку Фото: Светлана ВОЛКОВА

24-25 апреля пройдет всероссийский турнир "Чистые игры", который объединит жителей более чем 60 городов России. в том числе и Курск.

За Весенний Кубок Чистоты-2021 сразятся от Архангельска до Екатеринбурга. Участники уберут мусор на десятках территорий, и одна из команд станет абсолютным победителем соревнования.

Принять участие в игре в Курске может любой желающий. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте https://cleangames.org/game/kyrsk21 и прийти 24 апреля в 11.00 в так называемый «штаб», расположенный на территории школы №46 (ул. Комарова, 27) - одному или с командой.

Мероприятие пройдет в рамках программы национального проекта «Жилье и городская среда» и деятельности федерального Эколого-биологического центра.

"Чистые игры" в России организуют геймифицированные уборки с 2014 года. Они проходят в форме городского праздника. Участники получают баллы за собранный мусор, его сортировку, участие в эковикторинах и конкурсе артефактов. Статистика игр ведется в реальном времени на сайте и в мобильном приложении. В конце игры проходит награждение команд-лидеров рейтинга.

В Курской области проект работает с 2018 года. За это время более 1200 участников собрали около 28 тонн мусора, половину из которого отправилась на переработку.