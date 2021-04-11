В Курской области стена заброшенного дома рухнула на детей

Детей отправили в больницу. Фото: "КП" Архив

Стена заброшенного дома рухнула на детей в Дмитриевском районе 10 апреля. Как сообщили в обладминистрации, трое подростков гуляли на площадке у заброшенного здания. Ребята попытались сломать одну из стен, и она упала на них. Двое детей 12 и 13 лет находятся в хирургическом отделении Дмитриевской районной больницы. Они получили сотрясение головного мозга и ушибы грудной клетки. Их состояние оценивается как средней тяжести, врачи отмечают положительную динамику. Пострадавшие в сознании, оперативного вмешательства не потребовалось.

Еще один мальчик 13 лет проходит лечится в Курской областной клинической больнице, куда он поступил минувшей ночью. Ребенку оказали помощь. Сейчас он в сознании. На какое-то время ребенок останется в областной больнице и пройдет курс реабилитации.

- Пациентов в тяжелом состоянии, нуждающихся в специализированной и высокотехнологичной помощи, из районов доставляют в областную больницу. Заявки принимаем круглосуточно. В субботу вечером бригада в составе врача анестезиолога-реаниматолога и медицинской сестры-анестезиста была направлена в Дмитриевскую ЦРБ. На момент прибытия врачей из Курска мальчик находился в коме. После стабилизации состояния пациента доставили в наше реанимационное отделение, – рассказал заместитель главного врача областной больницы по медицинской части Сергей Прибылов.