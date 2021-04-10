В курском креативном пространстве "Веранда" вспомнили бунтовщика Пугачева и Пушкина

Со сцены прозвучал отрывок из повести Пушкина "Капитанская дочка" Фото: Светлана ВОЛКОВА

В креативном пространстве «Веранда» Курский кинофонд провел вторую встречу своего нового проекта «Кинодневники. История страны в кино». На этот раз речь шла о восстании Емельяна Пугачева 1773-1775 годов. Экспертами по этой теме выступили ассистент кафедры всеобщей истории, заместитель декана исторического факультета КГУ Ксения Бобрышева и доктор филологических наук, профессор кафедры литературы КГУ Наталья Коковина. Актриса Курского драматического театра имени А.С. Пушкина Кристина Крыженевская прочитала отрывок из романа «Капитанская дочка». А затем зрители смотрели и обсуждали драму «Русский Бунт» режиссера Александра Прошкина.

А вы знали, что:

- восстание Емельяна Пугачева пришлось на время просвещения, присоединения Крыма и расширения государственных границ;

Гостям напомнили исторические факты той эпохи Фото: Светлана ВОЛКОВА

- при Екатерине II крепостное право сильно ужесточилось, так, русская помещица Дарья Салтыкова, «Салтычиха», замучивала своих крестьян до смерти;

- одной из основных причин возникновения бунта стало ограничение казацкого самоуправления, когда государство перестало нуждаться в защитной функции казачества;

- самозванцев, выдающих себя за Петра III, погибшего при невыясненных обстоятельствах, насчитывалось несколько десятков, они появлялись даже на территории Албании и Черногории;

- основной прижизненный портрет Емельяна Пугачева был сделан во время его задержания в 1774 году в Симбирске с целью проведения следствия;

- сходство мятежника с императором Петром III не прослеживается;

- по одной из легенд, Пугачев показывал казакам свои шрамы, которые выдавал за царские знаки;

- бунтарь издавал манифесты с пунктами - уничтожение дворянства, упразднение рекрутской повинности и налогов. Два последних являются популистскими, поскольку без армии и налоговых отчислений государство существовать не может;

- в стане Пугачева был принят придворный этикет, у его супруги-«императрицы» появились фрейлины;

- экономический ущерб от «Крестьянской войны» - еще одно название пугачевского бунта – составил примерно 4% годовых расходов государства;

- во время восстания впервые за всю историю нашей страны были выдвинуты требования по сокращению рабочего дня, увеличению заработной платы и улучшению условий труда. Весь XIX век прошел под знаком крестьянского вопроса, который частично был решен во время реформы 1861 года, окончательно – в период революций в 1917 году;

- на момент казни Емельяну Пугачеву было всего 32 года. После подавления мятежа его имя запрещалось упоминать примерно полвека, и только в 30-е годы XIX столетия по личному указанию царя Николая I писателю Александру Пушкину был разрешен доступ к архивам;

Очередная встреча в расках проекта пройдет 16 апреля Фото: Светлана ВОЛКОВА

- весной 1833 года Александр Пушкин переработал около 4 тысяч документов, третью часть из которых перекопировал. В монографии «История Пугачева» он собрал документальные свидетельства о жестокости разбойника с материалами страшных казней дворян и расправ над детьми и женщинами;

- еще летом 1832 года в черновых записях писателя появился первый план повести о дворянине, перешедшем на сторону восставших. С позволения царя Пушкин выехал на место событий - в Оренбург, Казань и Уральск, где собирал рассказы очевидцев, характеризующих Пугачева как человека противоречивого;

- в своей художественной повести «Капитанская дочка» Александр Сергеевич на первый план выводит проблему чести, взяв в качестве эпиграфа русскую поговорку «Береги честь смолоду»;

- из-за созданного романтичного образа Марина Цветаева упрекала Пушкина в оправдании Пугачева;

- в своем произведении Пушкин заключил: «Не приведи вам Бог увидеть русский бунт - бессмысленный и беспощадный», а в главе, которая не вошла в окончательный текст, эта цитата была расширена – «Те, которые замышляют у нас невозможные перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или уж люди жестокосердные, коим чужая головушка полушка, да и своя шейка копейка».

«Кинодневники» будут проводиться с периодичностью раз в месяц. Однако уже в следующую пятницу, 16 апреля, состоится внеочередное заседание проекта, посвященное 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС. Встреча будет организована совместно с Курской АЭС и Гильдией кинорежиссеров России, предоставившей право на просмотр драмы Александра Миндадзе «В субботу», снятой по дневникам очевидцев.