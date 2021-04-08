Новый завод Михайловский ГБЖ в Курской области мощностью более 2 млн тонн проектируется с перспективой полного перехода на использование «зеленого» водорода в качестве восстановителя Фото: предоставлено пресс-службой

С 5 по 7 апреля в Ташкенте, Узбекистан, прошла международная промышленная выставка «Иннопром». В мероприятии приняли участие чиновники и представители 300 крупных компаний из разных стран мира - России, Узбекистана, Белорусии, Казахстана, Франции.

Основная цель выставки - расширение промышленного сотрудничества со странами Центральной Азии, определение новых точек развития промышленности, установление и укрепление бизнес-контактов и создание совместных производств.

Были представлены такие отрасли, как металлургия, машиностроение, энергетика, химия, фармацевтическая и медицинская продукция. В рамках выставки состоялось более 15 сессий по международному сотрудничеству, экспорту, инвестициям и развитию передового производства.

Среди участников этого представительного форума были и представители компании «Металлоинвест» - мирового лидера в производстве товарного горячебрикетированного железа.

О тенденция в развитии отрасли рассказал генеральный директор компании Назим Эфендиев.

- Развитие мировой металлургической отрасли в ближайшие десятилетия будут определять три ключевых глобальных тренда – деглобализация, декарбонизация и цифровизация, - заявил генеральный директор Металлоинвеста Назим Эфендиев на стратегической сессии «Мировое промышленное производство в поисках драйверов роста».

Новые вызовы 2020 года усилили эти тенденции. Растет число различных торговых ограничений. Внедрение цифровых технологий в производство стало необходимым условием конкурентоспособности бизнеса.

Также речь шла о «зеленой металлургии», мировой тенденции необходимости контроля над выбросами парниковых газов.

По словам Назима Эфендиева, в мире растет производство стали электросталеплавильным способом:

- Выбросы углекислого газа при производстве стали в электродуговых печах из ГБЖ/ПВЖ значительно ниже, чем в классической доменной-конвертерной технологии. Наша компания – мировой лидер в производстве товарного ГБЖ. Новый завод Михайловский ГБЖ в Курской области мощностью более 2 млн тонн проектируется с перспективой полного перехода на использование «зеленого» водорода в качестве восстановителя. Этот проект создает основу для развития «зеленой» металлургии и перехода мировой индустрии на экологичные технологии производства стали.

На объединенном стенде холдинга USM были представлены цифровые решения, которые внедряются на производственных площадках Металлоинвеста.

Одно из наиболее интересных - «цифровой карьер». Это инструмент аналитической отчетности и визуализации горнодобывающего предприятия. Также - нейросеть для контроля ношения средств индивидуальной защиты и опасных зон, система предиктивной аналитики промышленного оборудования, мониторинг интенсивности труда с использованием цифровых браслетов, мобильное ТОРО – программно-аппаратный комплекс технического обслуживания и ремонта оборудования, автоматизированная система прохождения алкоконтроля.