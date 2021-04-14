В Курске вспомнят о катострофе на ЧАЭС

Мероприятие пройдет в креативном пространстве "Веранда" Фото: Светлана ВОЛКОВА

В год науки и технологий Курский кинофонд запустил новый проект «Кинодневники. История страны в кино» - это исторический киноклуб с выступлениями экспертов и просмотром тематических фильмов. Его очередное заседание пройдет в эту пятницу, 16 апреля, и будет посвящено 35-летию со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Мероприятие проводится совместно с Гильдией кинорежиссеров России и Курской АЭС и состоится на следующий день после выхода в прокат фильма «Чернобыль. Бездна», снятого режиссером Данилой Козловским на закрытых объектах в Курчатове. Гостям же «Кинодневников» будет представлена другая малоизвестная, но очень интересная отечественная картина, удостоенная престижных наград на международных кинофестивалях, рассказали в Курском облкинофонде.

Авария, произошедшая 26 апреля 1986 года всего в 400 километрах от Курска, стала самой крупной техногенной катастрофой XX века. Она уносила жизни, ломала судьбы, требовала молниеносных беспрецедентных дорогостоящих решений во имя спасения и в конечном счете вынудила человечество пересмотреть нормы безопасности в атомной энергетике. С достоинством приняв этот страшный вызов, люди проявляли невероятную силу духа и выдержку, решительность и сплочение, мужество и самопожертвование.

- Весной 2019 года на экраны вышел американо-британский сериал «Чернобыль» от компании «HBO», превзошедший по популярности киноэпопею «Игра престолов». Россияне и жители стран СНГ с интересом следили за сюжетом, одновременно оценивая, как зарубежные кинопроизводители преподносят миру события тех дней. «Нашим ответом Западу» станет выход фильма «Чернобыль. Бездна», премьера которого состоится во всех кинотеатрах страны 15 апреля. А мы на «Кинодневниках», как того предполагает формат проекта, порассуждаем о Чернобыльской аварии с приглашенными экспертами, - предлагают организаторы.

О том, как роковой эксперимент чуть было не провели на Курчатовской АЭС, а также о курском периоде жизни Героя России, члена правительственной комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС Валерия Легасова расскажет краевед, редактор отдела культуры газеты «Городские известия» Павел Рыжков. О научной стороне вопроса поведает ведущий инженер-физик отдела ядерной безопасности и надежности ядерно-энергетической установки Курской АЭС Михаил Полянский. Два очевидца событий, ликвидаторы аварии на ЧАЭС, ведущий инженер-физик ОЯБиН Александр Пискун и ветеран КуАЭС Николай Чебышев вспомнят, какие картины представали в те дни перед их глазами.

Информационный центр по атомной энергии Курска проведет с гостями «Атомный квиз».

Гости посмотрят драму 2011 года «В субботу» режиссера Александра Миндадзе, снятую по дневникам свидетелей трагедии. Картина завоевала гран-при кинофестиваля в Брюсселе, победила в номинации «Лучший сценарий» на кинофестивале «Золотой Орел», была номинирована на кинопремии «Ника» и «Золотой медведь» Берлинского международного кинофестиваля. Александр Миндадзе лично представлял свой фильм курянам в рамках фестиваля «Сталкер» 10 лет назад. На этот раз права на демонстрацию фильма Курскому кинофонду любезно предоставила Гильдия кинорежиссеров России.

Гостей ждут 16 апреля в креативном пространстве «Веранда» в 17.00. Вход свободный. Запись по телефону 52-98-20.