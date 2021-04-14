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Коронавирус Covid-1914 апреля 2021 14:10

Почти 80 тысяч курян завершили вакцинацию от ковид

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
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Куряне могут получить прививки по месту жительства

Куряне могут получить прививки по месту жительства

Фото: Из архива КП.

Первым компонентом вакцины от коронавируса привит 87001 курянин (79% от поставок вакцины), вторым компонентом (полностью завершили вакцинацию) – 58986 (68%).

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1041 курянин, на ИВЛ – 94 (13 – инвазивная, 81 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 8:30 14 апреля, в Курской области всего зарегистрировано 35 238 (+79) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

С начала пандемии от ковид скончались 636 курян. В том числе четверо за последние сутки - мужчина 82 лет и женщины 57, 71, 80 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ