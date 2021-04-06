Жительница Курска перевела мошенникам семь миллионов рублей

Все деньги женщина частями переводила на названные аферистами номера счетов Фото: Яна ШЕЛЕСТ

Сорокалетняя курянка перевела мошенникам почти семь миллионов рублей. При этом чуть менее пяти миллионов женщина оформила на себя в виде кредита.

Две недели назад курянке позвонил якобы сотрудник полиции и сообщил, что расследует случай банковского мошенничества. Мужчина сообщил, что сведения о вкладах и счетах многих граждан попали в руки преступников, которые пытаются незаконно оформить кредиты, в том числе и на жительницу Курска.

Собеседник предупредил, что об этом никому рассказывать нельзя и настаивал на четком выполнении его указаний. Две недели женщина постоянно общалась с мошенниками. Они сначала заставили обналичить собственные сбережения, а потом взять несколько кредитов. Когда женщина оформляла один из кредитов в банке, операционист уточнил не мошенникам ли она собирается перевести деньги. Курянка ответила, что сама знает, что ей делать.

Все деньги женщина частями переводила на названные аферистами номера счетов. По разным реквизитам она совершила 15 переводов. Собеседники уверяли, что как только спецоперация по разоблачению банковских служащих завершится – все деньги ей вернут.

Женщина никому ничего не рассказывала, а при требовании очередной суммы обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-разыскные мероприятия. Подозреваемым в мошенничестве грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет.