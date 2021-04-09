Под Курском продолжается следствие против учительницы биологии, которую подозревают в развращении подростков

Следователи считают, что чарам преподавателя поддались в разное время двое учеников Фото: предоставлено пресс-службой

ЧП произошло в Обоянской школе номер 2. Родители одного из учеников пожаловались в правоохранительные органы на то, что 43-летняя педагог якобы развращает их сына.

Началось все с того, что мама 12-летнего мальчика обнаружила в телефоне подростка переписку сына с классным руководителем... на тему секса. Диалог преподаватель и ученик вели в мессенджере и в соцсети.

Сейчас следствие полагает, что все было не только в соцсетях и на словах. Но это еще предстоит проверить.

Пока же педагогу Курский областной суд продлил срок домашнего ареста до 24 апреля, хотя адвокат женщины обращался с апелляцией на решение о продлении ареста. Но суд решил все же изолировать на время следствия учительницу дома.

- С апелляцией на решение о продлении ареста обратился адвокат учительницы. Однако жалоба была отклонена - до решения суда женщина останется под домашним арестом. Курянку обвиняют по п. «б» ч. 4 ст. 132, ч. 2 ст. 135, ч. 1 ст.135 УК РФ, - пояснили в Курском облсуде.

К слову, подозреваемая замужем, у нее двое маленьких детей и знакомые не могут поверить в то, что эта история с развращением учеников - правда.

Тем временем следователи вкрыли новые факты. В 2018 году преподаватель биологии якобы соблазняла еще одного подростка. На тот момент ему было 14 лет.

Женщина находится под домашним арестом с 1 февраля. Идет следствие, которое должно выяснить, что же произошло на самом деле.