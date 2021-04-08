Курян приглашают на встречу проекта «Кинодневники. История страны в кино»

Вход на мероприятие свободный Фото: предоставлено организаторами

9 апреля в 17:00 Курский кинофонд приглашает всех любителей истории и кинематографа в креативное пространство «Веранда» на вторую встречу проекта «Кинодневники. История страны в кино». Вечер будет посвящен восстанию Емельяна Пугачева 1773-1775 гг.

Лейтмотивом встречи станет историческая драма 1999 года «Русский бунт» режиссера Александра Прошкина, снятая по мотивам сочинений А. С. Пушкина «Капитанская дочка» и «История Пугачева».

Конец XVIII века. Царствование Екатерины II. В глубокой российской провинции, среди бескрайних уральских степей, беглый каторжник Емельян Пугачев объявляет себя императором Петром III. Под знамена самозванца встают отряды казаков, беглые крепостные и многие лихие люди. В это смутное время в богом забытой Белогорской крепости юный офицер Петр Гринев встречает свою первую любовь — Машеньку, дочь капитана Миронова. Безоглядно увлеченные друг другом влюбленные не желают замечать знамений грядущей беды. И не знают, что вскоре им предстоят тяжёлые испытания...

Благодаря трем приглашенным экспертам будет возможность рассмотреть заявленную тему встречи с разных сторон.

О событиях того времени и образе предводителя Крестьянской войны, донского казака Емельяна Пугачева расскажет ассистент кафедры всеобщей истории, заместитель декана исторического факультета по воспитательной работе КГУ Ксения Леонидовна Бобрышева.

Об исследованиях, которые провел классик русской литературы Александр Пушкин для написания своих произведений поведает доктор филологических наук, профессор кафедры литературы КГУ Наталья Захаровна Коковина.

Актриса Курского драмтеатра Кристина Крыженевская представит фрагменты повести А. С. Пушкина «Капитанская дочка».

После просмотра фильма пройдет обсуждение фильма на предмет исторической достоверности. Вход на мероприятие свободный, запись по телефону 52-98-20.