МГОК станет «точкой притяжения» промышленного туризма в Курской области

Один из самых захватывающих этапов экскурсии - посещение карьера уникального месторождения Фото: предоставлено пресс-службой

Туристы, приехавшие в Курскую область, смогут побывать на Михайловском ГОКе. Уже в этом году на предприятии начнут проводить экскурсии для желающих. Проект запущен в рамках концепции промышленного туризма.

На Международной туристической выставке «Интурмаркет-2021» в Москве уже были представлены экскурсионные маршруты МГОКа как часть программы промышленного туризма в Курской области. В рамках деловой программы выставки состоялась сессия «Перспективы промышленного туризма для регионов», на которой в том числе был рассмотрен опыт и планы Курской, Челябинской, Кемеровской и Ивановской областей.

Посетить можно будет один из самых впечатляющих промышленных объектов комбината - карьер. Это крупнейшее в мире месторождение железной руды, в котором установлен уникальный дробильно-конвейерный комплекс длиной 700 метров. Впечатляющее зрелище представляет собой и техника, которая работает в карьере. Например, настоящие гиганты - 240-тонные карьерные самосвалы. Частью экскурсионного маршрута по комбинату станет и производство железорудных окатышей, а также музей Михайловского ГОК. Дополнит необычную экскурсию – аттракцион виртуальной реальности.

- Промышленный туризм придаст новый импульс развитию малого и среднего бизнеса, созданию культурных и экономических партнерств, познакомит людей с передовыми технологиями горно-металлургической отрасли, послужит популяризации рабочих профессий и продвижению принципов «зеленой» металлургии, которым следует Металлоинвест. Михайловскому ГОКу есть что показать и чем удивить самых искушенных путешественников, - считает заместитель генерального директора по устойчивому развитию и корпоративным коммуникациям Металлоинвеста Юлия Мазанова.

- Михайловский ГОК – промышленная жемчужина Курской области, – говорит председатель комитета по культуре Курской области Юлия Полетыкина. – Комбинат безусловно станет одной из точек притяжения и вольется в региональные туристические маршруты.

Соглашение с Агентством стратегических инициатив (АСИ) о развитии промышленного туризма было подписано в конце прошлого года администрацией Курской области.