«Остановил лифт между этажами, ей некуда было бежать»: родители убитой под Курском медсестры рассказали о роковом дежурстве

Улыбчивую и отзывчивую девушку любили и коллеги, и пациенты. Фото: соцсети

В маленьком провинциальном Фатеже под Курском всего шесть тысяч жителей. Никто не мог и подумать, что в их тихую и размеренную жизнь ворвется ужасная трагедия. 29 марта весь город хоронил 21-летнюю Ирину, студентку четвертого курса медуниверситета.

Красивая, умная и подающая большие надежды девушка погибла на своем рабочем месте – в Фатежской районной больнице. Ее жестоко избил и задушил коллега – анестезиолог-реаниматолог Андрей С.

Ирина работала в красной зоне медсестрой. Она добровольно пошла в ковидное отделение осенью 2020 года. Улыбчивую и отзывчивую студентку любили и коллеги, и пациенты.

В ночь на 27 марта Ирина заступила на дежурную смену и выполняла свои обязанности, оказывая помощь больным. Под утро тело девушки со следами побоев и удушения нашли около лифта.

Врач - палач

У сотрудников больницы не было сомнений в том, кто совершил убийство. Вечером 30-летний врач этой же больницы находился в медучреждении в пьяном виде и вел себя неадекватно.

Подозреваемый признал свою вину

– Он кидался с кулаками на медсестер в ординаторской, был в невменяемом состоянии. Его выволок из кабинета другой доктор, а девочки закрылись, - рассказали медики.

Ирина пошла вниз, на первый этаж, а пьяный коллега увязался за ней.

– Ира спиртное не пила, ее в праздник нельзя было заставить выпить, не то что на рабочем месте, - рассказал корреспонденту «КП» Александр, отчим погибшей. – В больнице корпоратива в тот день не устраивали, но все говорят, что этот врач частенько был пьян, а скорее всего и под какими-то препаратами.

Приехавшие полицейские, действительно, застали его в состоянии алкогольного опьянения и отправили на освидетельствование. Утром подозреваемый написал явку с повинной, а при вынесении меры пресечения в фатежском суде подтвердил свое заявление. Сказал, правда, что умысла убивать девушку у него не было.

– Мы слышали, что врач даже пытался реанимировать Иру, подключал ее к аппаратам, – говорит Александр.

«Убили хрупкого ангелочка»

Девушка жила с мамой, отчимом и двумя маленькими сестренками.

-Мы утром проснулись, я стал звонить Ире, чтобы забрать ее после ночной смены, - рассказал отчим погибшей.

Девушка не брала трубку, тогда мужчина поехал в больницу, а там кругом полиция.

– Нашу Иринку нашли мертвой, просто разорванной у лифта. Врач давно домогался до нее, но она молчала. Он закрыл ее в лифте между этажами, и ей некуда было деваться… – вспоминает мужчина. – Лишили жизни маленького, хрупкого ангелочка. Она никому никогда не принесла вреда. Училась отлично и в школе, и в институте. Мечтала стать нейрохирургом, собиралась ехать в апреле в Москву на олимпиаду, поступать в аспирантуру, и так все резко оборвалось.

Подозреваемый просил домашнего ареста

Доктор просил домашнего ареста, обещал содействовать следствию, но суд постановил взять его под стражу на два месяца. Сейчас подозреваемый находится в курском СИЗО.

В городе говорят, что девушка была не только избита и задушена, но еще и изнасилована.

- Квалификация уголовного дела не изменилась, это ч.1 ст.105 УК РФ «Убийство», - пояснил исполняющий обязанности старшего помощника руководителя Следственного управления СК по Курской области Дмитрий Варшавец. - По результатам экспертиз и следственных действий, возможно, будет и другая информация. Было или нет изнасилование, покажет экспертиза.

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