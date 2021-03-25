Туберкулёз сегодня: чего бояться и что делать?

Фото: их архива КП

Как заболевание он известен с древних времен, имел широкое распространение во всём мире и продолжает оставаться основной причиной смерти от инфекционных заболеваний.

Люди страдали этим недугом ещё в каменном веке, что подтверждено исследованием костных останков и мумий, обнаруженных при раскопках.

По данным мировой статистики, представленной экспертами ВОЗ, в мире в 2019 году 10 млн человек заболели туберкулёзом и 1,4 млн человек умерли от него. За последние 100 лет туберкулез унес жизни порядка 100 миллионов человек. Он очень опасен, ведь в большинстве случаев поражает легкие- жизненно важный орган человека.

Эпидемическая ситуация по туберкулёзу в Курской области, как и по Российской Федерации в целом, за последние пять лет значительно улучшилась, количество заболевших и умерших от этой болезни снизилось более чем в 2 раза.

Однако сегодня существуют проблемы, с которыми сталкиваются не только отечественные, но и зарубежные службы общественного здравоохранения. Одна из них - распространение возбудителя туберкулёза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью.

Устойчивость бактерий туберкулёза к самым сильным противотуберкулёзным препаратам значительно усложняет лечение пациентов. В 2020 году она определялась у 2/3(77%) из состоящих на учёте. Срок приёма препаратов может увеличиваться до двух лет, а стоимость такого курса лечения может достигать 800 тысяч рублей в год и более.

При добросовестном отношении пациента к лечению, при соблюдении всех рекомендаций врача, при отказе от вредных привычек (курения, употребления алкоголя) всегда есть возможность излечиться от этой болезни и не иметь рецидивов заболевания в будущем.

Болезнь легче предупредить.

Как известно, любое заболевание легче предотвратить, чем его лечить.

Специфические методы профилактики туберкулеза включают: проведение противотуберкулезных прививок (вакцинацию и ревакцинацию БЦЖ). Ежегодно, детям и подросткам до 18 лет проводят пробы Манту. Этот метод позволяет выявить факт инфицирования ребенка туберкулезом и вовремя предпринять необходимые действия. Флюорография должна проводиться регулярно всем лицам старше 15 лет.

К неспецифическим методам профилактики туберкулеза относят:

Мероприятия, повышающие защитные силы организма (рациональный режим труда и отдыха, правильное полноценное питание, отказ от курения и употребления алкоголя, закаливание, занятия физкультурой). Предотвратят заболевание и меры, оздоравливающие жилищную и производственную среду (снижение скученности и запыленности помещений, соблюдение режима проветривания).

Туберкулёз передается воздушно-капельным путём, поэтому основным источником заражения является больной человек, выделяющий в окружающую среду возбудителя заболевания – микобактерии туберкулёза. При этом наибольшую опасность представляет человек, не получающий полноценного лечения, тогда как при адекватной терапии уже через 2-3 недели пациент становится практически неопасным для окружающих. Часто это люди, которые не знают о своем заболевании, которые давно не проходили флюорографическое обследование.

Предупрежден-значит вооружен

Флюорографию необходимо проходить регулярно, потому что туберкулёз развивается очень медленно и зачастую бессимптомно, до появления первых признаков заболевания может пройти от полугода до года. Симптомы, на основании которых можно заподозрить заболевание, такие как, кашель с прожилками крови, повышение температуры в вечернее время, ночная потливость, похудение и слабость возникают на поздних стадиях заболевания, когда заболевание начинает носить распространенный характер, а в лёгких появляются необратимые изменения.

Курянам стоит помнить о необходимости регулярного флюорографического обследования, своевременного проведения вакцинации против туберкулёза своим детям, проведения детям абсолютно безвредных для здоровья кожных тестов.

Не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь своих близких, а особенно, детей!

Курский областной клинический противотуберкулёзный диспансер « Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» комитета здравоохранения Курской области.