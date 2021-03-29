Ориентир – на запросы потребителей

Конференция была организована компанией Vostok Capital совместно с Металлоинвестом Фото: предоставлено пресс-службой

Участники профессиональной конференции «Горная промышленность России и СНГ: строительство и модернизация», которая состоялась в Курске 24-25 марта, побывали на одном из ведущих предприятий региона - Михайловском ГОКе им. А.В. Варичева (входит в Металлоинвест).

Конференция была организована компанией Vostok Capital совместно с Металлоинвестом при поддержке Администрации Курской области. Цель мероприятия - обмен опытом ключевых компаний горнорудной индустрии, обсуждение крупнейших инвестиционных проектов строительства и модернизации ГОКов, освоения новых месторождений, а также возможностей повышения эффективности действующих предприятий горнорудной отрасли.

В конференции участвовали руководители горнорудных предприятий России и СНГ, инвесторы, инициаторы инвестиционных проектов, технические директора, представители правительства и регуляторных органов, ведущие технологические компании индустрии.

Представители компании «Металлоинвест» презентовали на конференции комплексные программы развития горнорудных предприятий и познакомили с передовыми технологиями производства, которые уже работают на комбинате.

Управляющий директор Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева Антон Захаров рассказал, что в реализации проектов развития предприятие ориентируется на запросы потребителей продукции комбината, стремится к укреплению партнерских отношений и всегда открыто для сотрудничества с коллегами горно-металлургических предприятий и смежных организаций.

В свою очередь губернатор Курской области Роман Старовойт отметил важность совместной работы:

- Для Курской области сейчас один из важнейших приоритетов – это развитие промышленности, поэтому наше партнерство с Металлоинвестом является ключевым. Компания вносит значительный вклад в развитие области. Ежегодно в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве дополнительные финансовые средства направляются на развитие инфраструктуры социальных объектов Железногорска, где базируется Михайловский ГОК, и других населенных пунктов Курской области. К 2024 году в Курской области будет построена крупнейшая в мире установка по производству ГБЖ, которая будет действовать в тесной технологической кооперации с компанией «Металлоинвест». Объем инвестиций в строительство завода оценивается в более 40 млрд рублей. В Железногорске будет создано около 400 высококвалифицированных рабочих мест.

Важность непрерывной работы над улучшением качества выпускаемой продукции подчеркнул директор горного дивизиона Металлоинвеста Ринат Исмагилов:

- В настоящее время на Лебединском и Михайловском ГОКах производится широкий ассортимент железорудных окатышей с различным качеством в зависимости от требований потребителей железорудной продукции. В результате модернизации обжиговых машин МГОК увеличил объем выпуска окатышей, расширил их номенклатуру и с учетом индивидуальных запросов потребителей.

Во второй день конференции руководители компаний АЛРОСА, ЕВРАЗ, Север Минералс, Полюс, Композит и других посетили карьер комбината, обогатительную фабрику и фабрику окомкования.