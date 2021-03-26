Два социальных проекта получат финансирование в Курской области

Проекты будут реализованы поэтапно Фото: предоставлено пресс-службой

Социальные проекты жителей Железногорска «Парус надежды» и «Человек - собаке друг» получат финансирование в 6,7 млн рублей в рамках программы социально-экономического партнерства Компании «Металлоинвест» с Курской областью и Железногорском.

Проект «Парус надежды» предусматривает помощь в реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья. На первом этапе планируется создать современную материально-техническую базу, оснащенную тренажерами и оборудованием, где будут проходить коррекционные мероприятия, подготовить специалистов – психологов, дефектологов, логопедов. В дальнейшем - открыть дневной стационар, который поможет социальной адаптации ребят.

В команду проекта «Парус надежды» входят АНО «Мы вместе», НКО «Равенство», Железногорская городская больница, которые успешно воплотили в жизнь уже несколько проектов по созданию доступной среды и развитию детей с ОВЗ, в том числе в рамках грантовых конкурсов Металлоинвеста.

Проект «Человек собаке друг» принадлежит зоозащитной организации НКО «Сердцем к сердцу». Его цель - создать приют для бездомных собак, где животные будут временно жить, лечиться, проходить стериализацию. В планах – открыть собственную ветеринарную службу и создать команду волонтеров.

Реализацию проектов обсудили онлайн представители администрации региона и Железногорска, компании «Металлоинвест», общественники, руководители НКО, социальные службы, педиатры, ветеринары.

Директор по социальным вопросам МГОКа, депутат городской думы Борис Сорокин сказал, что важно, когда сами жители города определяют наиболее актуальные проблемы и пути их решения:

- Михайловский ГОК им. А.В.Варичева, как градообразующее предприятие, был и остается опорой в развитии города и решении социальных задач. Мы благодарны администрации Курской области за поддержку в реализации этих инициатив.