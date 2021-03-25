Министр Минприроды оценил проекты развития производства в курском городе горняков

МГОК представил главе Минприроды проекты развития производства Фото: предоставлено пресс-службой

В Курской области с визитом побывал министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов. Он посетил Михайловский ГОК им. А.В. Варичева, где осмотрел производственные площадки предприятия, познакомился с передовыми решениями по минимизации влияния производства на окружающую среду.

В частности на предприятии показали восстановительные и рекультивационные работы, которые ведется на отвалах комбината, а также недавно запущенные уникальный Дробильно-конвейерный комплекс и высокотехнологичную Обжиговую машину №3.

Кроме того, главе Минприроды показали уникальный проект по переработке окисленных железистых кварцитов Михайловского месторождения.

Назим Эфендиев, генеральный директор компании «Металлоинвест» рассказал, что на Михайловском ГОКе реализуются прорывные проекты, которые радикально изменят технологические процессы и качество продукции комбината:

- Дробильно-конвейерный комплекс, запущенный в ноябре прошлого года, уже произвел более одного миллиона тонн руды. На комбинате освоено промышленное производство премиальных окатышей под металлизацию. Завершена разработка проекта по вовлечению в переработку окисленных железистых кварцитов.

Проект компании «Михайловский ГБЖ» (создана группой USM и Михайловским ГОКом) по строительству крупнейшего в мире завода по производству горячебрикетированного железа (ГБЖ) также обсуждался на совещании с высоким гостем. Михайловский ГОК станет поставщиком высококачественного железорудного сырья для нового завода. Ожидается, что регион получит порядка 650 дополнительных рабочих мест.

Губернатор Курской области Роман Старовойт отметил, что в Железногорске создается особая экономическая зона «Третий полюс» и Михайловский ГБЖ станет одним из ее якорных резидентов.

Александр Козлов по достоинству оценил значимость представленных промышленных проектов:

- Сейчас во всем мире есть тренд на «зеленую» металлургию и российские компании не отстают. Технологии, которые коллеги разработали, позволят перерабатывать продукцию в более экологичный, чистый продукт, который позволит уйти от вредных выбросов. Это очень важно, мы будем это поддерживать.