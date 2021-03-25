Данила Козловский представил фильм "Чернобыль" в курском городе атомщиков

Данила встретился с участниками съемок Фото: предоставлено пресс-службой

Предпремьерный показ фильма «Чернобыль» прошел во Дворце Культуры Курчатова, в городе, где снимали фильм. Представить картину в Курскую область приехал сам режиссер и актер – Данила Козловский.

В зале собрались ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и участники съемок – местные жители.

Значительная часть съемок фильма проходила в Курчатове. Сцены на АЭС снимались на неработающем энергоблоке №5 Курской атомной станции. Курчатов был стилизован декорациями под Припять 1986 года. Персонал Курской АЭС, сотрудники пожарно-спасательной части №8 Курчатова и жители города стали участниками эпизодов и массовых сцен фильма.

- Для меня этот фильм - про семейные ценности. Такую задачу ставил пред собой и съемочной группой. Хочу, чтобы зрители испытали сильное эмоциональное переживание, подключились к человеческой истории о том, как катастрофа ворвалась в жизни обычных людей, как изменила их судьбы и невольно сделала из них героев, – во время обсуждения картины со зрителями сказал Данила Козловский.

В главных ролях в фильме снялись культовые актеры современного российского кино - сам Козловский и Оксана Акиньшина. Фильм рассказывает о трех друзьях — пожарном, водолазе и инженере, героически ликвидирующих аварию на ЧАЭС.

Премьера картины состоится 15 апреля. Права на дистрибуцию фильма в Северной Америке приобрела компания Capelight Pictures.