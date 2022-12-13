Депутаты Курской областной Думы во втором чтении приняли бюджет 2023 года

Расходы бюджета Курской области в 2022 году превысили 105 миллиардов рублей

Сегодня, 13 декабря, состоялось очередное заседание Курской областной Думы. Депутаты обсудили 47 вопросов.

Был принят областной бюджет на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Так, общий объем доходов в 2023 году планируется в сумме 82,7 миллиардов рублей; расходов – 92 миллиарда. Дефицит же составит 9,3 миллиарда.

Внесли изменения и в текущий бюджет региона, связанные с поступлением дополнительных средств из федерального центра и собственных источников. В результате доходы в 2022 году увеличены почти на девять миллиардов рублей и составили порядка 93 миллиардов; расходы превысили 105 миллиардов при дефиците 12,4 миллиардов. Дополнительные средства пойдут на здравоохранение, экономику, образование, социальную политику, физическую культуру и спорт.

Депутаты приняли решение обратиться к Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину из-за дефицита медицинских кадров на всех уровнях организации медпомощи. Они предлагают увеличить единовременную выплату переехавшим в сельскую местность врачам - до трех миллионов рублей, фельдшерам и медсестрам - до полутора миллионов.

Помимо этого, на заседании был принят большой пакет изменений в действующие областные законы, связанные с необходимостью приведениях их в соответствие федеральным нормам. Также установили льготу по налогу на прибыль на новые инвестиции и закрепили возможность частичной компенсации затрат на стройматериалы при реализации социальных проектов.