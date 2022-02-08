«За стеклом»: курская семья соорудила дом из бутылок

"Бутылочный" дом Леонид и Лидия Сырых строили около десяти лет. Фото - Ирина Сидоренко

«Бутылочный» дом в селе Фентисово Золотухинского района Курской области знают уже давно. Его строительство началось более двадцати лет назад и продолжалось около десяти лет. И вот, совсем недавно, о необычном здании снова заговорили. Причина тому весьма веская. В начале октября стартовал всероссийский конкурс народных арт-объектов. Организаторы отобрали 85 построек из каждого региона России, в число которых вошел и стеклянный дом семьи Сырых.

Почему бутылки? История создания

Идея построить такой дом Леониду и Лидии Сырых пришла неожиданно. Супруги решили утеплить помещение, где они живут, но возник вопрос – из чего? Ведь финансов в то время у курян было немного. Вот тут и появилась мысль в качестве строительного материала использовать обычные стеклянные бутылки.

- Сложность при работе с таким строительным материалом была в том, что за раз не получалось положить много рядов, - рассказывает Леонид Трофимович. – Из-за раствора извести с песком бутылки становились скользкими и начинали «плыть», поэтому приходилось долго ждать, пока все застынет, чтобы класть на них следующий ряд. По этой же причине строительство было возможно только в теплое время года, чтобы все могло полностью просохнуть.

Собирать строительный материал помогали соседи и знакомые. Фото - Ирина Сидоренко

Несмотря на то, что автором дома везде значится именно Леонид, в строительство большое участие принимала и Лидия Галимовна. Так что, смело можно сказать, что это совместное произведение семьи Сырых.

- Да, конечно, я помогла мужу. Он бы без меня ничего не построил, - смеется Лидия Галимовна. – Все бутылки вымывала, даже руки себе резала. Раствор ему подавала. Да и рисунок, по которому выкладывали бутылки в беседке, тоже сама придумала.

Материал собирали постепенно. Помогали и соседи, и знакомые.

- Иногда нам отдавали целые мешки с бутылками и всякими стеклянными пузырьками. Говорили «Забирай, или на свалку пойдут!». И я, конечно, не отказывался, ведь нам они нужны для особого дела. Какие-то конкретные бутылки не использовали, главное условие, чтобы были стеклянные, а цвета и формы у них бывают разные, - рассказывает Леонид Сырых.

Стеклянный не только дом

У Семьи Сырых «бутылочная» не одна постройка. Так, помимо самого дома, супруги из бутылок сделали беседку, летнюю кухню, подсобное помещение, клумбы и забор.

В беседку, которая вмещает 12 человек, провели электричество, скамейки там подсвечиваются изнутри, а свет от бутылок преломляется и создает необычное свечение. Летняя кухня ничем не отличается от привычной, сюда супруги поставили кухонный гарнитур, газовую плиту, есть горячая и холодная вода. В подсобном помещении хранятся детские велосипеды и дары урожая.

- Строить подобное нигде не учились, в то время, когда начиналось строительство, даже негде было посмотреть что-то похожее – ни по телевизору, ни, тем более, в интернете. Так что, можно сказать, это у нас такой врожденный талант, - делится Лидия Галимовна.

Из бутылок сделаны клумбы и забор. Фото - Ирина Сидоренко

У Леонида и Лидии двое детей. К такому увлечению их родителей они относятся очень хорошо. Сын, например, даже принимал участие в строительстве.

- Сейчас наши дети приезжают со своими семьями в домик на выходные и на праздники. Жарим шашлыки, общаемся, проводим время все вместе. Но в этих постройках мы в основном бываем только в теплое время года, с наступлением морозов все же становится холодно, - рассказывает Лидия Сырых. – Так, я, например, все лето готовлю только на кухне из бутылок. Мне так намного удобнее и уютнее.

Всероссийская популярность

Супруги Сырых, когда начали строить дом, даже предположить не могли, что он обретет такую популярность.

- Иной раз сидим и думаем, ну что тут такого необычного? Дом как дом, бутылки как бутылки. Нам-то кажется, что в нем ничего необычного. Но реакция людей говорит об обратном. Когда к нам в гости стали приезжать посмотреть на это строение, мы поняли, что чем-то наш дом интересен людям и уникален, - говорит Лидия Сырых.

Леонид и Лидия даже предположить не могли, что дом обретет такую популярность. Фото - Ирина Сидоренко

- Нам, конечно, очень приятно, что люди приезжают, интересуются нашими «бутылочными» строениями. Но мы не ожидали такой реакции. Изначально же все это строили для себя, поэтому, если бы знали, что в будущем наши постройки создадут такой ажиотаж, то, может быть, сделали что-то по-другому, интереснее, - делится Леонид Трофимович.

Внимание СМИ

Впервые журналисты к семье Сырых приехали в 2011 году. Это была местная районка. Статью опубликовали, и вот с тех пор необычные постройки стали известными.

- До сих пор не понимаем, как о нашем доме узнали, кто первый рассказал о нем СМИ. Ведь, когда первый раз к нам приехали журналисты, дому уже было больше десяти лет, и никто им до этого не интересовался, - удивляется Лидия Галимовна.

Одними из первых посмотреть на «бутылочные» строения приезжали ученики из соседних школ. Сейчас в гости к семье Сырых приезжают жители разных городов России.

Участие в конкурсе и планы на будущее

Новость о том, что дом из бутылок участвует во Всероссийском конкурсе, стала для семьи Сырых неожиданностью.

- Сообщили нам об этом корреспонденты. Приехали и рассказали все подробности о конкурсе. Конечно, мы удивились и очень обрадовались такому вниманию. Порадовала нас и новость о том, что домик занял аж шестое место в конкурсе, - говорит Лидия Сырых. – Нам очень приятна поддержка земляков. А тут еще получилось так, что нас теперь чуть ли не вся страна знает.

"Бутылочная" летняя кухня ничем не отличается от привычной. Фото - Ирина Сидоренко

О том, будут ли создаваться новые подобные оригинальные постройки, супруги однозначно ответить не могут.

- Конечно, были идеи и планы построить что-то новое, интересное, да, если честно, и сейчас иногда появляется такое желание. Но раньше, по молодости, как-то руки до этого так и не дошли, а сейчас уже возраст не тот, энтузиазма особого нет. Но кто знает? Может быть, когда-нибудь что-то еще соорудим. Загадывать не будем, - делится Лидия Галимовна.

Тем не менее, супругам скучать не приходится. Леонид любит заниматься садом, сажать деревья. Лидия же, своей страстью считает вышивание крестиком. Рассказывает, что всех родных и близких одарила своими фирменными картинами с вышивкой. Поэтому, вполне возможно, что совсем скоро мы снова услышим об этой удивительной семье, но на этот раз они поделятся с нами уже совсем другими своими умениями.