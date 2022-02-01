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Общество1 февраля 2022 11:40

Лев Лещенко награжден Орденом Почета Курской области

1 февраля народный артист РСФСР отмечает свой юбилей
Кристина ГОРБАТЕНКО
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Лев Валерьянович имеет курские корни

Лев Валерьянович имеет курские корни

Фото: Архив "КП"

В своем телеграмм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что он подписал распоряжение о награждении Льва Лещенко Орденом Почета Курской области.

Сегодня, 1 февраля, народному артисту РСФСР исполнилось 80 лет. Пользуясь случаем, глава региона выразил Льву Валерьяновичу свои поздравления.

- Поздравляю юбилеем! Гордимся, что великий певец и настоящий патриот имеет корни из Курской области. Хочу от всех курян пожелать Льву Валерьяновичу здоровья, благополучия и всего самого доброго! – пишет Роман Старавойт в своем телеграмм-канале.

Дедушка Льва Лещенко по линии отца – Андрей Васильевич, в 1900 году переехал из поселка Низы под Сумами в село Любимовка Большесолдатского района. Тут он устроился на сахарный завод и дослужился до главного бухгалтера. В Любимовке жила, работала и бабушка народного артиста, а позже в селе родились отец и тетя Льва Валерьяновича. Оба они незадолго до революции закончили в Курске гимназию. Вскоре Валерьян Андреевич начал вполне успешную карьеру по бухгалтерскому делу, а в 1931 году по направлению приехал в Москву.

В своей книге "Апология памяти" Лев Валерьянович говорил, что Любимовку все семейство Лещенко может с полным правом называть родовым гнездом.

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