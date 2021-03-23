Суд оставил под стражей курского чиновника, обвиняемого в незаконной рубке леса

ЧП произошло в Золотухинском лесничестве Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курский областной суд рассмотрел апелляционные жалобы начальника отдела комитета лесного хозяйства Курской области по Золотухинскому лесничеству и его защитника на постановление Золотухинского районного суда Курской области от 7 марта.

55-летнего чиновника подозревают по ч. 3 ст. 260, ч. 1 ст. 286 УК РФ, в незаконной рубке леса в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Суд отправил его в СИЗО на время следствия - до 1 мая.

Чиновник работал на своей должности с января 2008 года.

- По версии следствия, будучи должностным лицом, контролирующим законность рубки леса на территории Золотухинского лесничества, примерно в 2020 году, действуя вопреки службе, в преступном сговоре со своим знакомым-предпринимателем, который занимался оптовой торговлей древесным сырьем и необработанными лесоматериалами, покровительствовал незаконной вырубке дубов в особо крупном размере, - рассказали в Курском областном суде.

Кроме того, по версии следствия, чтобы скрыть преступления от надзирающих органов, давал указания подчиненным ненадлежащим образом исполнять свои служебные обязанности, а также лично обеспечивал подготовку документов, необходимых для вырубки леса знакомым предпринимателем.

Он заносил необходимые сведения в ЕГАИС «Учет древесины и сделок с ней», то есть действовал в интересах конкретных лиц, а не государства, считают следователи.

Курский областной суд счел доводы апелляционных жалоб обвиняемого и его защитника об избрании более мягкой меры пресечения несостоятельными, оставил жалобы без удовлетворения, постановление суда – без изменения.