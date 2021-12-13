Курский кинофонд показал юным зрителем фильм на экране драмтеатра

В преддверии новогодних праздников в Курском драматическом театре прошло особое мероприятие Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Посмотреть увлекательную историю «Джим Пуговка и чертова дюжина», благодаря проекту «Кино в театре», пришли как детские коллективы из учебных учреждений, так и просто юные куряне со своими родителями.

В этот раз кинопоказ произвел настоящий ажиотаж. Несмотря на то, что новый, 16-й, сезон был свернут из-за эпидситуации, не успев начаться, – это никак не повлияло на интерес зрителей к проекту, и за короткий срок были проданы почти все билеты.

Мероприятие проводилось с учётом всех мер профилактики в условиях 50-процентной заполняемости зала. Вход осуществлялся строго по QR-кодам.

До начала основной программы все зрители собрались в фойе, однако скучать им было некогда. Здесь Курский кинофонд организовал новогоднюю фотозону, где каждый желающий мог сделать фото на память.

Также в фойе разместилась специальная фотовыставка от Курского колледжа культуры «Зимняя сказка». На фотографиях были изображены пейзажи, показывающие всю красоту русской зимы.

Ведущий разыграл между зрителями специальные подарки Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В зрительном зале перед показом фильма среди гостей были разыграны специальные призы. Лотерея проводилась по номеру билета. Так, счастливчикам удалось выиграть три настольные игры – «Держись», «Мемо. Сказки» и «Пираты»; наушники и портативную колонку.

Также до кинопоказа зрителей развлекал лауреат международных и всероссийских конкурсов образцовый музыкальный коллектив из ЮЗГУ шоу-группа «Экстравагандза». Девушки исполнили популярные современные песни, сопровождая их зажигательными танцами.

Перед гостями кинопоказа выступила шоу-группа "Экстравагандза" Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

После чего всех зрителей ждал двухчасовой просмотр увлекательного комедийного фэнтези.

Стоит отметить, что проект «Кино в театре» начал работу в 2006 году и в прошедшем сезоне отметил свое 15-летие. За эти годы состоялось 258 показов, которые посетили более 163 тысяч человек.