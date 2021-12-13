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Общество13 декабря 2021 11:30

Курский кинофонд показал юным зрителем фильм на экране драмтеатра

Необычный сеанс в рамках специального проекта прошел 12 декабря
Кристина ГОРБАТЕНКО
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В преддверии новогодних праздников в Курском драматическом театре прошло особое мероприятие

В преддверии новогодних праздников в Курском драматическом театре прошло особое мероприятие

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

Посмотреть увлекательную историю «Джим Пуговка и чертова дюжина», благодаря проекту «Кино в театре», пришли как детские коллективы из учебных учреждений, так и просто юные куряне со своими родителями.

В этот раз кинопоказ произвел настоящий ажиотаж. Несмотря на то, что новый, 16-й, сезон был свернут из-за эпидситуации, не успев начаться, – это никак не повлияло на интерес зрителей к проекту, и за короткий срок были проданы почти все билеты.

Мероприятие проводилось с учётом всех мер профилактики в условиях 50-процентной заполняемости зала. Вход осуществлялся строго по QR-кодам.

До начала основной программы все зрители собрались в фойе, однако скучать им было некогда. Здесь Курский кинофонд организовал новогоднюю фотозону, где каждый желающий мог сделать фото на память.

Также в фойе разместилась специальная фотовыставка от Курского колледжа культуры «Зимняя сказка». На фотографиях были изображены пейзажи, показывающие всю красоту русской зимы.

Ведущий разыграл между зрителями специальные подарки

Ведущий разыграл между зрителями специальные подарки

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

В зрительном зале перед показом фильма среди гостей были разыграны специальные призы. Лотерея проводилась по номеру билета. Так, счастливчикам удалось выиграть три настольные игры – «Держись», «Мемо. Сказки» и «Пираты»; наушники и портативную колонку.

Также до кинопоказа зрителей развлекал лауреат международных и всероссийских конкурсов образцовый музыкальный коллектив из ЮЗГУ шоу-группа «Экстравагандза». Девушки исполнили популярные современные песни, сопровождая их зажигательными танцами.

Перед гостями кинопоказа выступила шоу-группа "Экстравагандза"

Перед гостями кинопоказа выступила шоу-группа "Экстравагандза"

Фото: Кристина ГОРБАТЕНКО

После чего всех зрителей ждал двухчасовой просмотр увлекательного комедийного фэнтези.

Стоит отметить, что проект «Кино в театре» начал работу в 2006 году и в прошедшем сезоне отметил свое 15-летие. За эти годы состоялось 258 показов, которые посетили более 163 тысяч человек.

Культура: кино