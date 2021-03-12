33-летний курянин перевел мошенникам более миллиона рублей

Курянин продал сначала одну, а затем вторую машину по цене в разы ниже рыночной и все средства перевел на счет мошенников Фото: Яна ШЕЛЕСТ

33-летнему жителю Золотухинского района позвонил «сотрудник безопасности» банка и сообщил, что на имя мужчины преступники пытаются оформить кредит. Для прекращения операции нужно было срочно оформить реальный кредит и перевести деньги на безопасный счет.

Мужчина стал действовать по указанию, но из-за сбоя в программе операцию заблокировали. Мошенники позвонили на следующий день и сообщили о подозрительном переводе с карты мужчины. Снова указали перевести деньги на продиктованный ими счет.

Но и на этот раз банковская система восприняла переводы как опасные и заблокировала карту. Мошенники объяснили, что такое случается после преступных атак, а мужчине нужно поехать в Курск и перевыпустить карту. Курянин поехал в банк, перевыпустил карту, на всякий случай снял деньги, хранившиеся на вкладе, и всю сумму перечислил на счет, который ему продиктовали по телефону.

Вскоре курянину вновь позвонил тот же человек, на этот раз он представился сотрудником полиции и предложил поучаствовать в спецоперации по поимке мошенников. По версии звонившего, ловить преступников будут «на живца», а для этого нужно снова зачислить деньги на карту и перевести их на счет, который ему скажут.

Денег у мужчины больше не оказалось, тогда аферист предложил срочно продать автомобиль. Курянин продал сначала одну, а затем вторую машину по цене в разы ниже рыночной и все средства перевел на счет мошенников. В общей сложности за несколько недель мужчина перевел мошенникам 1 миллион 136 тысяч рублей.

Вскоре курянину вновь позвонили и поблагодарили за помощь в установлении преступников. Теперь курянину рекомендовали обратиться в отдел полиции и забрать свои машины со штрафстоянки. Мужчина пришел в отдел и стал требовать свои автомобили. После нескольких заданных вопросов он стал осознавать произошедшее и сразу написал заявление.

По факту хищения возбудили уголовное дело. Оперативники начали розыск преступников. Подключены технические возможности. Работа ведется в постоянном взаимодействии с банковскими системами.