«Горячая линия» и центр содействия при частичной мобилизации: что волнует курян больше всего

Служба «122» принимает звонки ежедневно с 08:00 до 20:00 Фото: материалы пресс-служб

26 сентября в Курске в региональном отделении Народного фронта начал работать центр содействия тем, кого ошибочно призвали на службу в нарушение Указа Президента о частичной мобилизации. В день открытия сюда поступило около 90 обращений. С каждым случаем обещают разобраться индивидуально.

Среди поступивших обращений большую часть занимают жалобы на то, что мобилизуют людей с серьезными проблемами здоровья. Так, например, мобилизованными оказались курняне с болезнями сердца, опорно-двигательного аппарата и неврологическими заболеваниями.

Свои обращения люди отправляют на электронную почту: 46region@onf.ru, и в социальных сетях, ну и конечно, звонят по телефону: 8 (4712) 54-88-21, и приходят в регисполком по адресу: улица Дзержинского 53, кабинеты №2 и №7.

23 сентября в Курской области также открылась «горячая линия» по вопросам частичной мобилизации «122». В первый день работы службы поступило около 1 150 звонков, всего со дня открытия было принято более двух тысяч телефонных обращений.

Работа в колл-центре «кипит». Так, в час диспетчеры принимали тут от ста до 185 обращений. Чаще всего люди звонят с вопросами о призыве студентов, в том числе студентов-медиков; о справках по уходу за пожилыми и инвалидами для военкомата; о трудовых отношениях после вручения повестки. Интересует курян и информация о выезде за пределы области; спрашивают они и о социальных выплатах для мобилизованных и их семей.

Помимо этого, жаловались люди и на сотрудников военкоматов. Отдельные вопросы передают в координационный центр Правительства РФ.

- База вопросов-ответов постоянно пополняется. Мы находимся в постоянном контакте с федеральными ведомствами и нашим военкоматом. Если какой-то вопрос в момент звонка требует уточнения, берем контакты звонившего и перезваниваем с ответом. Принимаем максимум усилий, чтобы каждый звонивший получил ответы и помощь, – отметила заместитель губернатора Оксана Крутько.

Служба «122» принимает звонки ежедневно с восьми утра до 20:00.

Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы также можно найти на портале «Объясняем.рф».

Полезно знать

По итогам двух дней работы в центре содействия создали специальный список рекомендаций для тех, кого ошибочно призвали на службу:

• Не ждать. Если вы обращаетесь в центр за несколько часов до явки на сборный пункт, это сильно осложняет решение вашей проблемы. Формирование списков людей, основания для мобилизации которых надо проверить, потом сама проверка – все это занимает время;

• Действуйте сами незамедлительно. Если у призываемого человека проблемы со здоровьем – берите все подтверждающие документы и идите в военкомат. Пишите заявление на имя начальника о прохождении медкомиссии. Если заявление принимать отказываются, пишите обращение в военную прокуратуру https://gvp.gov.ru/gvp. Параллельно присылайте все данные нам в соцсети ОНФ или на электронную почту 46region@onf.ru;

• Что касается возраста – на данный момент ориентируйтесь на федеральный закон №53-ФЗ.