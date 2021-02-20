Коронавирус в Курской области, последние новости на 20 февраля 2021года

В регионе сохраняется напряженная обстановка по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

Руководитель Управления Роспотребнадзора по Курской области Олег Климушин отметил снижение темпов заболеваемости COVID-19. За неделю они снизилась на 4%, а по внебольничным пневмониям по отношению к предыдущей неделе на 5,7%.

За весь период пандемии от коронавируса скончалось 425 курян. Основные причины печальной статистики – позднее обращение к врачу и сопутствующие заболевания – сахарный диабет и гипертония, отметил Климушин.

В Курской области продлевается режим обязательной самоизоляции для курян 65+. С 1 марта, если не изменится тенденция к снижению заболеваемости коронавирусом, эта мера будет носить рекомендательный характер. В этом случае будет возобновлена продажа льготных проездных.

Председатель комитета социального обеспечения, материнства и детства Курской области Татьяна Сукновалова рассказала о работе соцучреждений в пандемию. С апреля они функционируют в режиме самоизоляции, что позволило избежать критического уровня заболеваемости коронавирусом.

В соцучреждениях продолжается вакцинация от COVID-19. Уже привито 1043 проживающих. Почти столько же сотрудников получили первый компонент вакцины, 400 – завершили вакцинацию.

С 1 марта возобновит работу Курский государственный цирк. При этом наполняемость зала будет разрешена до 50%, сообщили в администрации региона.