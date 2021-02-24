Секреты хорошей рассады перца. Пять важных советов

Хилая и вытянутая рассада – это лишние хлопоты и плохой урожай Фото: Яна ШЕЛЕСТ

• Старайтесь выбирать ранние сорта перца. Но при этом помните, что если вы хотите вырастить огромные кубовидные оранжевые, красные или желтые перцы, то ранних среди — нет. Таким кустам нужно набрать силу, а плодам - вес, вкус и аромат. На это требуется время.

• Перцы относятся к туговсхожим культурам, поэтому многие дачники перед посадкой семена замачивают. Однако не всегда стоит это делать, часто семена в пачках обработаны стимулятором и фунгицидом. Они всходят довольно быстро. А вот свои семена замочить можно.

• В покупной грунт для рассады перцев хорошо добавить перлит, размоченный кокосовый брикет, все смешать и просеять. Семена сажают в импровизированную тепличку, во влажный грунт, накрывают и дважды в сутки проветривают. До всходов поливать не нужно.

• Оптимальная температура прорастания семян перца +25 градусов. Чем холоднее, тем медленнее будет идти процесс. Скорость прорастания также зависит от качества семян, глубины их заделки, качества грунта и влажности. После прорастания сеянцы выносят на самое яркое место, а во избежание вытягивания оно должно быть еще и прохладным.

• Поливают сеянцы теплой отстоянной водой по мере подсыхания грунта, примерно через день. Как правило, рассада, посаженная в специализированный магазинный грунт, в подкормках не нуждается.

Когда сажать перцы на рассаду в Курске

Некоторые дачники уже высадили семена перцев на рассаду, а иные еще раздумывают. Чтобы никогда не сомневаться в сроках посадки, следует придерживаться такого правила: семена перца высаживаем за 70 дней до высадки в открытый грунт или теплицу.

Не стоит торопиться и высаживать перцы в феврале, если вы будете их сажать в грунт в начале июня. Они будут довольного долго прорастать, а молодым сеянцам будет недостаточно света. Хилая и вытянутая рассада – это лишние хлопоты и плохой урожай.