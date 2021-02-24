С 1 марта Металлоинвест индексирует зарплату сотрудникам предприятий

Также на предприятиях компании действует один из лучших социальных пакетов в отрасли Фото: предоставлено пресс-службой

Заработная плата сотрудников предприятий компании «Металлоинвест» вырастет уже с 1 марта. Доходы работников увеличатся на 5%. В общей сложности это обойдется почти в 1,9 млрд рублей с учетом отчислений на социальное страхование.

Большая часть этих средств пойдет на увеличение заработных плат на 4%, а оставшийся 1% фонда - на повышение размера действующих выплат.

Рост будет происходить поэтапно - с 1 марта повышенная заработная плата будут начислена сотрудникам, не включенным в систему управления эффективностью, а с 1 апреля – работникам, включенным в эту систему.

К слову, заработные платы сотрудникам предприятий Металлоинвеста индексируют ежегодно. Так, в минувшем году повышение происходило дважды и в общей сложности составило почти 12%.

А за последние три года среднемесячные зарплаты в Компании выросли в среднем на треть.

Помимо регулярной индексации зарплаты на предприятиях компании действует один из лучших социальных пакетов в отрасли, которым пользуются не только сами работники, но также их семьи и пенсионеры. В минувшем году на это было потрачено около 3,3 млрд рублей.